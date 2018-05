Pacheco (CC.OO.) pide la libertad para los independentistas encarcelados

El líder de CC.OO. de Cataluña, Javier Pacheco, se ha mostrado hoy partidario de que salgan de prisión los políticos independentistas encarcelados para que, como "interlocutores" de la sociedad, ayuden a buscar una salida a la crisis política, convencido de que ésta será política y no judicial. Pacheco ha hecho estas consideraciones durante un almuerzo-coloquio organizado por la Cámara de Comercio de Barcelona, en el que ha instado además a no caer en debates "semánticos" sobre si los políticos encarcelados son o no "presos políticos".

"No creo que el problema sea cómo definir la condición de estas personas. No deberían estar en la cárcel por una desproporción; deberían seguir siendo interlocutores y defender las garantías de representación de los ciudadanos que los han escogido en las elecciones. Y como interlocutores podrían encontrar soluciones políticas y no judiciales a un proceso que no arreglará el Tribunal Supremo", ha subrayado.

En esta línea, ha hecho un llamamiento a "no entrar en cuestiones semánticas" sobre si los políticos encarcelados deben ser o no considerados presos políticos.

Para el secretario general de CC.OO. de Cataluña es urgente la constitución de un Govern que ponga fin a la etapa "teledirigida" por el 155, caracterizada por una dirección "meramente administrativa".

Por otra parte, Pacheco ha denunciado la creciente "desafección" de los ciudadanos por "la pérdida de la calidad democrática" en la UE y de la precariedad laboral en la que viven una parte importante de la ciudadanía en España.

A su juicio, estos dos fenómenos amenazan con favorecer el avance de la ultraderecha y de la xenofobia, al igual que está ocurriendo, ha asegurado, en países como Francia, Hungría, Holanda y Polonia.

"Si empezamos a pelearnos por la miseria, se incrementa la xenofobia", ha advertido el dirigente sindical, que ha reclamado que se fortalezca el espacio de la concertación social, que ve amenazado, y una mayor estabilidad política para afrontar estos peligros.