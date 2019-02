El Pacto de Toledo no logra un acuerdo para renovar sus recomendaciones

Los trabajos de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo han encallado este martes al no lograr cerrar unas recomendaciones que estaban muy cerca del consenso y en las que se trabajaba desde hacía más de dos años, con lo que este órgano echará el cierre sin acuerdo en esta Legislatura.

El PP ha llegado sin intención de cerrar el acuerdo, por considerar que les correspondería a los nuevos componentes del órgano en la próxima Legislatura, en tanto Unidos Podemos ha dado la sorpresa al presentar un conjunto de votos particulares a las recomendaciones que ya estaban casi cerradas sin avisar de dicho posicionamiento al resto de grupos.

Ha sido en una reunión informal a puerta cerrada, tras la que los portavoces del Pacto de Toledo han salido de la sala dando por rotas las negociaciones y culpando a PP y Podemos de actuar movidos por un interés partidista ante la convocatoria anticipada de elecciones.

Previsiblemente no habrá un debate público en el que cada partido defienda su postura sobre el asunto, dado que PP y Unidos Podemos parece que impedirán la convocatoria de una sesión en abierto de la comisión como reclama el resto de grupos.

"El adelanto electoral lo ha precipitado todo absolutamente. El Pacto de Toledo estaba cerca en algunas cuestiones importantes, pero las prisas no son buenas consejeras y a día de hoy no se puede llevar a pleno porque hay recomendaciones importantes que aún están abiertas y cuestiones de fondo que no están acordadas", ha afirmado la portavoz de Unidos Podemos, Aina Vidal.

Vidal ha asegurado que al borrador le faltaba "mucha discusión" y que si se llevaba a votación al último Pleno de la semana que viene su grupo iba a presentar muchos más votos particulares y no solo los tres que había anunciado en la comisión con anterioridad (sobre edad de jubilación, contributividad y sistemas complementarios).

"Exigimos al Gobierno que saque un decreto en este sentido con la recomendación número dos (subir las pensiones cada año con el IPC), porque si bien es cierto que el Pacto de Toledo no ha logrado un acuerdo global, sí que existe un acuerdo cerrado en lo relativo a la revalorización de las pensiones (...) en el marco del Pacto de Toledo y con los agentes sociales", ha añadido.

El portavoz del PP, Gerardo Camps, ha considerado que "es algo penoso que al final, después de tanto trabajo, no se haya conseguido un acuerdo", lo que ha achacado a la convocatoria de elecciones anticipadas por parte del presidente Pedro Sánchez, aunque ha aprovechado para criticar también la actitud de Unidos Podemos.

"Hoy lamentablemente nos encontramos con una sorpresa que raya el engaño, diciendo que van a presentar una alternativa a las recomendaciones que estaban prácticamente preacordadas", ha dicho Camps.

"No creemos que haya que convocar una mesa para que se pongan más de manifiesto las diferencias entre los grupos políticos", ha afirmado el portavoz popular sobre la posibilidad de que se convoque una sesión de la comisión para que cada grupo pueda manifestarse públicamente sobre el borrador de recomendaciones preacordado.

La portavoz del PSOE, Mercé Perea, ha mostrado su decepción por el "electoralismo" de Unidos Podemos y PP, que considera "injusto" cuando el acuerdo "estaba hecho".

"Aquí no estamos implantando un programa electoral, estamos buscando el consenso, que es lo mejor que le podemos decir a la ciudadanía", ha afirmado Perea, que ha considerado una "falta de respecto al consenso que hoy se venga con cien mil recomendaciones que no hemos visto, que no conocemos", en referencia a Unidos Podemos.

El portavoz del PDeCAT, Carles Campuzano, ha considerado la actitud de Unidos Podemos "una irresponsabilidad", aunque ha dicho que "tampoco ha ayudado la decisión del presidente Sánchez de convocar elecciones tan pronto".

"Desde 1995 nunca había ocurrido y es la demostración de que en la actualidad la política española tiene enormes dificultades para generar acuerdos en los temas que los exigen (...) En materia de pensiones no hay espacio para la disidencia partidista, debe haber esfuerzo en la construcción de los consensos", ha añadido.

El portavoz del PNV, Íñigo Barandiaran, ha manifestado que el problema es que se había llegado a un grado de acuerdo tan amplio que frustarlo en estos momentos hace casi imposible que se pueda retomar con el consenso que tenía en la próxima Legislatura.