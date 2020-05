Más País advierte al Gobierno: "No va en la buena dirección"

El portavoz de Más País, Íñigo Errejón, ha afirmado este miércoles que el Gobierno "no va en la buena dirección" por la manera de negociar la prórroga del estado de alarma y recurrir al "chantaje", cuando debería "cuidar los apoyos" que le invistieron y "aprender a negociar, dialogar y escuchar".

Errejón, al igual que el diputado de Compromís, Joan Baldoví, han apoyado la ampliación de las restricciones por la pandemia, pero han convenido, en su intervención en el pleno del Congreso, en censurar que el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos hayan preferido negociar con Cs a hacerlo con los partidos de izquierda.

"No es una buena señal, ni una buena dirección", le ha advertido Errejón, quien ha señalado que el voto a favor "no es porque se lo merezca el Gobierno, sino por el esfuerzo del pueblo español y para que las familias más humildes no paguen los platos rotos".

Según Errejón, el Gobierno ha aprobado la prórroga, pero a costa de tener "menos apoyos y menos plumas, y las van a necesitar para lo que vienen".

El diputado madrileño ha aconsejado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "aprender a cuidar el Parlamento y la mayoría" que le otorgó la investidura, en lugar de recurrir a quienes votaron en contra de que fuera presidente.

"Ese camino es de corto recorrido y no augura mucho recorrido para los cambios. El Gobierno tiene que aprender a negociar, dialogar y escuchar. No se puede mandar los decretos con dos horas", ha reconvenido.

Errejón también ha echado en cara al Gobierno que en lugar de pactar, busque los apoyos recurriendo al "chantaje" y no alinearse con Vox.

Baldoví ha compartido que el voto a favor no es por el Ejecutivo, sino por respeto a las víctimas, los sanitarios, los que han perdido sus trabajos y sus negocios y los ciudadanos que han estado confinados durante mes y medio.

"Votaremos a favor porque estos ciudadanos quieren soluciones y acuerdos y porque las personas son lo primero. Este Gobierno ha negociado muy poco y tarde con los partidos que ayudamos a investirle", ha afirmado Baldoví.

A su entender, el Gobierno "ha recentralizado mucho y ha confiado más bien poco" con las comunidades autónomas, al tiempo que "ha actuado a menudo como si tuviera mayoría absoluta".

Por ello, ha aconsejado a Sánchez "escuchar e ir un rato largo al rincón de pensar" y le ha advertido: "Las flores, incluso las que no están en los floreros, pueden acabar un día marchitándose".

Errejón y Baldoví también han coincidido en sus críticas al PP por limitarse a arremeter contra el Gobierno.

"La alternativa podría ser el caos, el caos de esta derecha que no tiene ninguna propuesta en positivo y que sobrevuela sobre los buitres en la desgracia de un país", ha asegurado el diputado de Compromís.

Errejón ha preguntado al líder del PP, Pablo Casado, que concrete "a qué juega" su partido cuando pide "ponerse corbata negra porque la situación es muy seria" y, al mismo tiempo, "organiza el 'ifemazo', haciéndose fotos repartiendo bocadillos de calamares o acariciando ovejas".