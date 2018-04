Países de África se reúnen en Kenia para analizar el estado de la educación

Representantes gubernamentales de más de 40 países de África comenzaron hoy en Kenia una reunión de alto nivel para analizar el estado de la educación en el continente y trabajar en soluciones que permitan conseguir el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS), dedicado a esa materia.

La Conferencia de Alto Nivel Panafricana (PACE, en inglés), organizada por la Unesco y el Gobierno de Kenia con la colaboración de la Unión Africana (UA), pretende abordar en tres días de reuniones y sesiones de trabajo en Nairobi los grandes retos del sector educativo en el continente y buscar soluciones y ejemplos.

En el centro del debate está el cuarto ODS (las 17 metas fijadas por la ONU en la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible): "Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos".

"La idea es ver el estatus del sector educativo y ver cómo podemos armonizar lo que tenemos en el continente con las expectativas internacionales", explicó la ministra keniana de Educación, Amina Mohamed, a la prensa tras la apertura de la reunión.

Mohamed incidió en que "la educación va a marcar la diferencia entre el progreso y el desastre en el continente".

El subdirector general para África de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), Firmin Edouard Matoko, enfatizó que la reunión es una oportunidad para buscar colaboraciones y alianzas porque, sin ellas, no será posible conseguir los ODS ni tampoco la agenda de desarrollo de la UA.

"No podemos hablar de salud o de emprendimiento sin hablar de educación", dijo la comisaria para Recursos Humanos, Ciencia y Tecnología de la UA, Sarah Anyang Agbor, quien destacó la importancia de la juventud y la infancia en este tema.

Las recomendaciones y la resolución que se adopten este viernes, cuando finaliza la reunión, se llevarán a cada uno de los ministerios africanos para que se tengan en cuenta para las políticas y decisiones futuras, informó Agbor.

A pesar de los avances mundiales en escolarización primaria, África Subsahariana sigue teniendo una de las tasas más altas de niños que no asisten a la escuela primaria, con el 20,8 % (23,5 % en el caso de las niñas), que suponen más de 34 millones de niños, según datos de 2016 de la Unesco.

En el resto de regiones en el mundo -exceptuando Norte de África y Oriente Medio- el porcentaje de niños que no asisten a primaria es menor al 8 %.

Las tasas de no asistencia en educación secundaria en África Subsahariana son aún más altas, con el 36,6 % de menores que no asisten a los primeros cursos de secundaria, y el 57,8 % que no acuden a los últimos.