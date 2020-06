Paraguay dispara sus casos de coronavirus con 231 positivos en un día

Paraguay anunció este sábado la confirmación de 231 casos nuevos de coronavirus, con lo que el número de positivos desde que se detectó el primer contagio en el país, el 7 de marzo, asciende ya a 1.942, según informó el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, en conferencia de prensa.

En esta jornada también se conoció el fallecimiento por coronavirus de dos personas, de 74 y 94 años, que elevan a 15 el número de muertos en el país.

De los 231 casos confirmados este sábado, 198 se produjeron por contacto y, de esos, 185 se detectaron en la cárcel de Ciudad del Este, donde se produjo una "propagación muy rápida", como comentó el ministro durante su comparecencia.

Mazzoleni también expresó su preocupación por la existencia de 32 casos sin nexos, registrados en su mayoría en Asunción y su área metropolitana.

El ministro explicó que estos casos sin nexo se dan en ambientes sociales y no laborales, lo que demuestra que la población se está "cuidando en el trabajo, pero no fuera".

"Esperamos que esto no sea un patrón, que no sea algo que se sostenga", manifestó el ministro, que no ocultó que en el Ministerio están "muy preocupados" ante la aparición de "estos números de manera tan abrupta".

Este repunte de casos en un solo día también ha duplicado la cantidad de hospitalizaciones, con entre 10 y 12 ingresados este sábado, como dijo el director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera.

Entre los internados hay pacientes pediátricos, según apuntó Mazzoleni, que representan "casi con total seguridad una familia infectada".

Tanto Mazzoleni como Sequera, así como la directora de Promoción de la Salud, Adriana Amarilla, mostraron la alerta que existe en la cartera sanitaria por la proliferación de los casos sin nexos, que no se corresponden con los registrados hasta la fecha.

Amarilla pidió a los ciudadanos que no bajen la guardia y disminuyan "el número y la diversidad de contactos" para "poder contener estos brotes que están saliendo".

El número de casos activos en el país se situó este sábado en 882, mientras que el de recuperados es de 1.045, después de que 32 personas recibieran el alta en las últimas horas.