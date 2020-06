Pare Manel: "la COVID ya ha empezado a expandir las desigualdades sociales"

El sacerdote Manel Pousa, un símbolo de solidaridad en barrios de Barcelona como Roquetes, Verdum o Trinitat Vella y cuya fundación organiza de nuevo este jueves un gran festival para apoyar las actividades de verano de niños vulnerables, explica a Efe que "la COVID-19 ya ha empezado a expandir las desigualdades sociales".

Durante las últimas semanas, la Fundación Pare Manel ha visto aumentar las demandas de ayuda en el reparto de alimentos, en el que se implican principalmente vecinos y otras organizaciones de algunos de los barrios socialmente más castigados de Barcelona.

"Ha aumentado el número de personas que nos necesitan, pero a la vez también los que trabajan de voluntarios", ha explicado este atípico sacerdote, que ha destacado que a menudo quienes más ayudan son personas de los propios barrios que no viven precisamente una situación acomodada.

Aunque ha asegurado que es pronto para valorar las consecuencias de la COVID, ha destacado a Efe que lo que ya se ha hecho evidente "son las nuevas dificultades surgidas y el aumento de las desigualdades y todo lo relacionado con la pobreza".

"Si esto pasa en nuestro país, imagínate en otras zonas del mundo más pobres", ha reflexionado.

Pousa ha explicado que ha pasado el confinamiento "encerrado en casa". "No me dejaban salir -ha contado- porque soy ya mayor y de riesgo. Pero ahora por fin me dejan ir a la calle un rato por la mañana y otro por la tarde".

Una de las actividades a las que más se ha dedicado es a ponerse al día con la correspondencia con la población penitenciaria, que centra también parte del trabajo de su fundación.

"Con el confinamiento los presos dejaron de poder recibir visitas y, aunque pudieron realizar llamadas a sus familiares, era un momento importante para mantener el contacto con ellos y enviarles una postal y animarles a escribir y compartir y no cerrarse en ellos mismos", ha relatado.

Sin embargo, esta semana tiene toda la vista puesta ya en las actividades de verano, para las que también ha aumentado la demanda, para niños de Verdum, Roquetes y Trinidad Vella.

Aunque reciben algunas ayudas, las becas que conceden a los menores de familias en riesgo también serán posibles gracias a lo recaudado con el festival solidario "Guanyat el cel", que hace 24 años ayudaron a poner en marcha Pepe Rubianes y Carles Flavià.

Tenían reservado el teatro Victoria, pero la pandemia ha cambiado las butacas por Internet. "Tiene algo bueno, así llegará a más gente", ha señalado.

El espectáculo, que se puede seguir gratuitamente, tendrá dos pases a través de la página de "guanyatelcel.org", será presentado por Manuel Fuentes y contará con las actuaciones de Joan Manuel Serrat; el Tricicle; Clara Segura & Bruno Oro; Alba Guerrero; Pep Plaza; Queco Novell; Judit Neddermann; el Mag Lari, Carlos Latre y Txabi Franquesa.

El primer pase será esta tarde a las 20.00 horas, y el segundo el próximo domingo a la misma hora.

"Hace años que organizamos actividades de verano, casals y colonias, pero este año todo se ha complicado por cuestiones de seguridad relacionadas con la COVID, y todo serán actividades de día", ha señalado.

El pare Manel ha destacado la importancia de que este verano "los niños no se queden sin ocio porque llevan meses encerrados sin contacto con sus amigos, sin correr, ni jugar al aire libre, sin socializar".

Además, ha apuntado que habitualmente los niños becados en las actividades que organizan no se marchan de vacaciones con su familia por motivos económicos.

En ese sentido, ha afirmado que ha aumentado la demanda de ayuda para extraescolares de verano porque muchas familias no pueden pagarlo.

Preguntado sobre cómo ve el futuro, se ha mostrado preocupado por el gran número de familias sin empleo y por aquellos que ni siquiera están afectados por un ERTE porque trabajan en negro y ahora no tienen ingresos de ningún tipo.

"Muchos te piden ayuda. Nosotros hacemos lo que podemos. Les ponemos en contacto con servicios sociales y con entidades como Cáritas. Hacemos más bien acompañamiento y les ayudamos en lo que podemos", ha explicado.

Por Lara Malvesí