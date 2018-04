El Parlamento rechaza recuperar la visita institucional del Angel de Aralar

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado hoy recuperar la visita institucional de San Miguel de Aralar a la Cámara foral, tal y como había solicitado el PPN en una iniciativa que en ese punto solo ha recabado el apoyo de UPN.

Esa petición se recogía en una declaración institucional que incluía otro punto que, igualmente ha sido rechazado, en el que se planteaba que el Parlamento trasladara al capellán de San Miguel de Aralar su deseo de que a lo largo de los días que la reliquia permanece en Pamplona, visite institucionalmente el Parlamento.

Sí ha sido aprobado, con el voto a favor de UPN, Geroa Bai, PSN y PPN y en contra de EH Bildu, Podemos e I-E, un punto en el que la Cámara muestra "su voluntad de tener las puertas abiertas para que todos los navarros, sean cuales sean sus creencias e ideas, también los católicos, puedan sentirse acogidos en la sede de la institución que nos representa a todos".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha mostrado su "sorpresa" por el voto en contra de Geroa Bai, tras lo que se ha preguntado qué va a hacer el Gobierno, puesto que el año pasado sí recibió a la efigie de San Miguel de Aralar.

En su opinión, esta es una tradición que debería respetarse y que quien no quiera acudir que tenga la libertad de no hacerlo.

Koldo Martínez (Geroa Bai) ha considerado "pura retórica" la declaración y ha cuestionado que se hable de tener las puertas abiertas a todos los navarros, incluidos los católicos, como "si alguna vez hubieran estado vetados".

Por Podemos Laura Pérez ha dicho que no comparten que ningún representante publico, ni de Ayuntamientos ni del Gobierno participe en este tipo de actos, y ha expresado su deseo de que no se repitan "imágenes bochornosas" como las protagonizadas por miembros del Gobierno central durante la Semana Santa que parecen apuntar que el "nacionalcatolicismo" no ha sido superado.

El portavoz de I-E, José Miguel Nuin, ha criticado al PPN por presentar esta iniciativa, "probablemente en contra" de los deseos del propio capellán, quien el año pasado remitió una carta al Parlamento diciendo que no iba a acudir y que no quería formar parte de polémicas o conflictos.