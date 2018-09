Pedro Duque protagoniza la última semana de actividad académica de la UIMP

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, protagonizará la última semana de actividad de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde dirigirá el curso "Horizon Europe. The new research and innovation framework programme: challenges and opportunities".

El curso, codirigido por la presidenta del CSIS, Rosa Menéndez, pondrá el foco sobre el nuevo Programa Marco de Investigación e Innovación de la UE para el periodo 2021-2027, según ha informado la UIMP en un comunicado.

En este curso participarán, del 10 al 12 de septiembre, profesionales como los vicepresidentes del CSIC, Jesús Marco y Elena Domínguez; el director general de la Research and Innovation European Commision, Stéphane Ouaki, o el coordinador institucional de la Delegación de Bruselas del CSIC, Jorge Velasco.

Pedro Duque también estará presente en la ceremonia de clausura de los cursos de la UIMP, que se celebrará el próximo miércoles, en la que la investigadora en el campo de la Física de Partículas Teresa Rodrigo y la soprano Ainhoa Artera recibirán el título Doctor Honoris Causa de esta universidad.

Las ciencias de la salud también estarán presentes en la decimotercera semana de cursos de la UIMP con una nueva edición del encuentro Industria Farmacéutica, en el que se reflexionará sobre el futuro de los medicamentos, con la presencia, entre otros, del presidente de Farmaindustria, Jesús Acebillo, o la directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, Patricia Lacruz.

En la última semana de actividad académica, también habrá espacio para analizar la atención domiciliaria, un asunto que abordarán, entre otros profesionales, el director general de Salud Pública, Agustín Álvarez; el presidente de Cofares, Eduardo Pastor; el director general de Farmacia, Iñaki Betolaza, o la presidenta del Consejo General de Trabajadores Sociales, Ana de Lima.

El medio ambiente también estará presente de la mano de la directora del Programa de Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica, Ana María Gutiérrez, en el curso "Evaluación Ambiental y Desarrollo Sostenible".

Se hablará también de cultura con los encuentros "Músicas de Asia", que dirigirá el compositor y violonchelista Iván Caramés; y "Ciencia, Arte y Creatividad", que encabeza el coordinador del área de Ciencia de la Fundación Botín, Pedro R. García, para abordar la relación entre las disciplinas científicas y culturales a lo largo de la historia.

Además, los escritores Espido Freire y Fernando Marías clausurarán el ciclo de los "Martes Literarios", que en esta última sesión estará dedicado a los 200 años de la novela "Frankenstein".

En la despedida de la actividad cultural de la UIMP también habrá cabida para la música con tres conciertos.

En "Del mar a las montañas: música tradicional de Japón" subirá al escenario Shogo Yoshii, maestro multi-instrumentista (Taiko, flauta Fue y Kokyu), y Tsuyoshi Maeda, maestro especializado en percusión japonesa (Taiko).

Por su parte, el concierto "Suara Kosmos: música tradicional de Indonesia", correrá a cargo del grupo MAD Gamelan, nombre artístico del Gamelán Internacional de Madrid, grupo residente en la Embajada de la República de Indonesia en la capital de España.

Finalmente, la Orquesta Sinfónica Juvenil UIMP-Ataúlfo Argenta ofrecerá un concierto bajo el título "Un viaje, de Salzburgo a Hamburgo", que dirigirá Vicent Pelechano, en el que interpretará piezas de Mozart, Schubert y Brahms.

La programación cultural de la UIMP en su última semana se completará con la conferencia del director de la Unidad de Tecnología Marina del CSIC, Jordi Sorribas, en el ciclo "Conocimiento y valores", que hablará sobre la investigación en las infraestructuras científico-técnicas singulares marinas y polares.