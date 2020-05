Las comunidades 'personalizan' sus planes de desescalada para intentar arañar beneficios de las siguientes fases

Solo la Comunitat Valenciana pretende quedarse como está. El resto de las comunidades autónomas ha solicitado algún avance para el 25 de mayo en sus procesos de desescalada tras el confinamiento por la pandemia de COVID-19. Algunas, como Andalucía, piden dar saltos y otras siguen el calendario previsto con el inicio generalizado de la fase 1 el pasado 11 de mayo. Muchas pretenden introducir sus características propias al proceso. Según avanza la transición "asimétrica", como la calificó el presidente Pedro Sánchez, se conforma un puzzle cada vez más variado. El resultado del proceso de solicitud se conocerá, previsiblemente, este viernes.

La Generalitat valenciana ha pasado de protestar en voz alta cuando supo que 14 de sus 24 departamentos de salud debían permanecer en la fase 0 a decidir quedarse al completo en fase 1 después de anunciar que quería avanzar en todo el territorio. La consejera de Sanidad, Ana Barceló, ha admitido que no fue prudente cuando el sábado pasado vaticinó que se solicitaría avanzar en la desescalada. Un ligero repunte de contagios ha deshecho ese proyecto.

Mientras, la Comunidad de Madrid, la que más ha criticado las decisiones del Ministerio de Sanidad, ha pedido que todo el territorio se coloque en la fase 1 a partir del lunes 25 de mayo. Tras no convencer al Ministerio en dos ocasiones por el retraso a la hora de reforzar el sistema de Atención Primaria, el consejero Enrique Ruiz Escudero ha asegurado que no solo piden esa etapa 1. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso avanza una nueva pelea: que Madrid solo esté en esa fase siete días y acelere el avance a la fase 2 "si ve la oportunidad".

El otro frente de la batalla entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Sanidad será en el Supremo. Este miércoles, el Gobierno de la Puerta del Sol anunció que recurrirá al Alto Tribunal la decisión de la semana pasada de no permitir el avance de la región en la desescalada, por "carecer de argumentos", lo que supuso una "indefensión".

Andalucía también planea dar saltos. El Ejecutivo de Juan Manuel Moreno Bonilla ha pedido que todo su territorio pase a fase 2 a pesar de que las provincias de Málaga y Granada solo habrán llevado una semana en la fase 1 el próximo 25 de mayo. El criterio general explicado en varias ocasiones por el director del Centro de Emergencias, Fernando Simón, es que cada fase dure 14 días para evaluar cómo evoluciona la enfermedad. Además, la Junta quiere que haya movilidad entre todas las provincias de la comunidad autónoma. Su portavoz, Elías Bendodo, ha afirmado que "no vamos a aceptar que nadie nos imponga una Andalucía de dos velocidades", negando el criterio que ha permitido a las comunidades autónomas con mejores condiciones encarar la desescalada mientras otras seguían preparándose.

Las dos comunidades autónomas que se han mostrado más prudentes, Castilla y León y Catalunya, dan algunos pasos adelante. La Junta entiende que las 26 zonas sanitarias que primero avanzaron de etapa pueden continuar de avanzadilla para comenzar la siguiente fase el 25 de mayo. Al mismo tiempo, el Gobierno regional ha pedido que el resto de la comunidad autónoma se incorpore a la fase 1. La Generalitat sí ha solicitado en esta ocasión la primera etapa para Barcelona y que las regiones sanitarias en mejor condición, Alt Pirineu-Arán, Terres de l’Ebre y Camp de Tarragona, puedan alcanzar la fase 2.

Características propias

Un buen puñado de gobiernos autonómicos han introducido características propias en sus planes para llegar a la fase 2 a partir del 25 de mayo. Asturias plantea al Ministerio que se flexibilicen las condiciones de los paseos: que no haya ese límite de una hora y no se restrinja el radio del paseo a un kilómetro del domicilio. También que se tengan en cuenta las medidas de aislamiento y no el aforo en los locales de hostelería y restauración.

Cantabria ve posible incluso adelantar algunas medidas incluidas en la siguiente etapa en ciertos núcleos urbanos. El Ejecutivo cántabro pide que en los municipios de menos de 5.000 habitantes no haya límite de aforo en la hostelería y los comercios. Para los de entre 5.000 y 10.000 que los aforos en esos establecimientos sean del 80 %, y del 40 % en los de más de 10.000.

Una imagen de la reunión telemática del Ministerio de Sanidad con las autoridades de Cantabria. Ministerio de Sanidad

En esta línea, Euskadi planea una fase 2 en la que se puedan abrir centros educativos de Bachillerato y FP, se permita la visita de un familiar en los centros de mayores, abrir el interior de los comercios de hostelería al 50%, así como las sociedades gastronómicas. Algo similar ocurre en Navarra, que desea que haya una vuelta voluntaria a las aulas en 2º de Bachillerato, permitir el deporte más allá del término municipal y sin límite horario, abrir las tiendas de muebles de más de 400 m2 o que reabran las sociedades gastronómicas.

Galicia también ha puesto el acento en la movilidad: pretende, al entrar en la fase 2, que se permita la movilidad en toda la comunidad autónoma. La Xunta no tiene dudas: "Tenemos situación epidemiológica y asistencial excelente", ha dicho el consejero de Sanidad, Jesús Vázquez Almuiña. Además, planean retomar las visitas en las residencias de mayores, uno de los focos más vulnerables de la epidemia. Extremadura, por su parte, considera que se pueden ampliar los encuentros sociales a 25 personas, celebrar bodas con 50 invitados (o 100 si es al aire libre). También pretende aprovechar la fase 2 para reinstaurar las visitas en residencias de mayores. En esta etapa barajan abrir centros y parques comerciales con limitaciones de aforo para las tiendas.

Los archipiélagos también

Aragón y La Rioja siguen el ritmo marcado por el documento maestro de la desescalada diseñado desde el Gobierno central y han pedido el avance de fase después de transitar durante 14 días por la fase 1 (el presidente aragonés, Javier Lambán, amagó con pedir fase 2 directa para algunos de los territorios). Castilla-La Mancha también sigue la evolución y ha anunciado que pide la siguiente etapa para Guadalajara y Cuenca, las provincias que antes empezaron la desescalada.

Las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, han considerado que pueden pasar a la fase 2. Melilla ha remitido su solicitud, pero sin avances en el regreso a las aulas, el transporte aéreo y el flujo fronterizo con Marruecos. Un caso diferente es el de la Región de Murcia que sí que planea pasar a la fase 2, pero con algunas restricciones como las reuniones de personas que seguirán limitadas a 10 individuos y los actos culturales al aire libre que se restringen a 100 personas (como en la fase 1).

Los archipiélagos disfrutan de su idiosincrasia insular. En Baleares, tras la avanzadilla de Formentera, la presidenta Françina Armengol, ha pedido la fase 2 para las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza. Además, el Govern quiere que se permitan los desplazamientos entre las islas incluso con fines turísticos. En Canarias, su Ejecutivo autonómico ha pedido que todo el archipiélago entre en la siguiente etapa de la desescalada, siete días después de que La Graciosa, La Gomera y El Hierro estrenaran la fase 2.