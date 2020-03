Piden tests para personal de contratas de servicios esenciales

CCOO pide que se realicen pruebas de detección de coronavirus al personal de servicios esenciales externalizados en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid, como limpieza, saneamiento urbano, seguridad privada, ayuda a domicilio, lavanderías y mantenimiento de infraestructuras críticas, para “evitar que se colapsen”.

El sindicato ha solicitado por escrito tanto al Ayuntamiento de la capital como a la Comunidad de Madrid, que incluyan cuanto antes al personal de estas contratas en las campañas de realización de los tests, según explica en un comunicado.

CCOO considera que el personal de los servicios públicos básicos decretados por las administraciones debe incluirse en los protocolos establecidos junto “con las personas que den positivo, para evitar que estos importantes servicios colapsen”.

Estos trabajadores “llevan realizado su labor con gran profesionalidad", la mayoría de las veces "sin los equipos de protección individual suficientes y en muchos casos en situaciones de contacto directo con el virus”, lo que se ha denunciado y puesto en conocimiento de la Administración “en repetidas ocasiones”.

El Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital ya “ha comunicado que realizarán tests al servicio de recogida de basura. Asimismo, también han incorporado a los protocolos las ideas sugeridas por el sindicato para la recogida de residuos de centros sanitarios, para evitar la propagación del coronavirus”, según el secretario del sector de Construcción y Servicios de CCOO, Pedro Garijo.

“No puede ser que por falta de detección o de medidas de protección contra el coronavirus, las sedes y edificios tanto municipales como de la Comunidad, las de la policía, los bomberos, la EMT, el Metro, la Renfe, el Aeropuerto, nuestras calles, etc., se queden sin limpieza e higiene o vigilancia en este momento”, añade.

“Tampoco es admisible que las infraestructuras críticas no tengan mantenimiento y que los servicios esenciales no puedan circular ni hacer su trabajo. O que las lavanderías no puedan suministrar ropa o equipos limpios a los hospitales o uniformes. Ni que los mayores no sean atendidos en sus casas porque el servicio de atención domiciliaria tenga su personal diezmado y sin medidas de protección”.

Según Garijo, “es momento de trabajar juntos y coordinados como en el caso de la recogida de residuos sanitarios, pero lo que no toca, es hacer distinciones y mirar si somos funcionarios o no”.

Por ello, las diferentes áreas del Ayuntamiento y las Consejerías de la Comunidad deben incluir al personal de sus contratas, como las trabajadoras de la dependencia y la ayuda a domicilio, así como al servicio de limpieza de centros sanitarios cuya plantilla está en "situación dramática”.

En limpieza hospitalaria "la mitad de la plantilla se encuentra aislada por cuarentena con sintomatología compatible con coronavirus y sin que se les haya realizado prueba alguna, y en los peores casos, ingresadas en los propios hospitales".

Garijo recuerda que "nuevos colectivos y personas se suman a la lucha, como las cementeras que ahora coincineran los desechos infectados por el virus", o como los empleados de las fincas urbanas, que "han seguido recogiendo la basura y limpiando las escaleras", y llama a la responsabilidad de las administraciones, incluidos los demás municipios de la región.