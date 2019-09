Piñera frenará el proyecto del Partido Comunista para reducir la jornada laboral

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció este martes su intención de impedir que el proyecto del Partido Comunista (PC) de reducir la jornada laboral a 40 horas se convierta en ley, después de que en esta jornada avanzase su trámite legislativo en la Cámara de Diputados.

Piñera expresó a la prensa que "todo lo que tiene que ver con gasto público es de iniciativa del presidente" del país y que por esa razón considera que el proyecto del PC "no es constitucional".

"Como presidente espero que los diputados y senadores respeten la Constitución que juraron cumplir y hacer cumplir, pero si no lo hicieran, como presidente no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumple y se respete la Constitución", dijo el mandatario, que no precisó si, llegado el caso, haría uso del veto presidencial.

El proyecto del PC que busca reducir la jornada laboral semanal de 45 a 40 horas fue ingresado en el Congreso el 8 de marzo de 2017 por la diputada Camila Vallejo, aprobad el pasado 24 de julio en sus términos generales por la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados y en su articulado este martes por esa misma comisión.

De esta manera, la iniciativa pasará ahora su discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, desde donde, de ser aprobada, pasaría al Senado.

El ministro de Trabajo de Chile, Nicolás Monckeberg, dijo este martes a la prensa, tras aprobarse el proyecto del PC, que "dado que los parlamentarios de izquierda no quieren respetar las normas básicas de la Constitución", el Gobierno va a "recurrir al Tribunal Constitucional" para que sea ese órgano el que determine que "ningún parlamentario, del partido que sea, puede arrogarse atribuciones que la Constitución no le da".

Ante estas reacciones, la diputada Vallejo declaró a la prensa que ante "cualquier reforma sustantiva" que no le gusta al Gobierno, "como no le gusta la democracia", intenta "vetar" los cambios legislativos.

"Lo van a hacer, ya lo anunciaron, no nos extraña, no nos sorprende, esa ha sido la actitud autoritaria y obstinada del poder Ejecutivo", expresó Vallejo, quien agregó que le hubiese gustado que Gobierno se hubiese sumado a iniciativa y hubiesen trabajado en conjunto.

En paralelo a la tramitación de la iniciativa del PC discurre el proyecto de ley de reforma laboral presentado por el Ejecutivo en mayo de este año, que ya se encuentra en el Senado y sobre el que Piñera estableció que se tratara de "suma urgencia", además de hacer una indicación que estipula una jornada semanal promedio de 41 horas.

El PC ha centrado sus esfuerzos en explicar que, a diferencia de su proyecto, las 41 horas semanales que propone el Gobierno lo son en promedio y que, por tanto, los trabajadores no van a tener garantizadas un máximo de 41 horas a la semana, sino que puede haber semanas que trabajen más de 45 horas a la semana para compensar otras en las que trabaje menos.

Desde el Gobierno, por su parte, se defiende que su proyecto respecta la Constitución y que flexibilidad a personas y empresas.