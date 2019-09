Plataforma de actrices argentinas denuncia abusos en un centro cultural público

La plataforma Actrices Argentinas anunció este jueves la presentación de una denuncia penal por el "acoso sexual, abuso laboral, maltrato e intimidación" que presuntamente sufrió la comunicadora y maquilladora profesional Anahí de la Fuente por parte de un directivo del Centro Cultural San Martín de Buenos Aires, administrado por el Gobierno de la ciudad.

"Exigimos un criterio de selección de personas formadas con perspectiva de género para todos aquellos roles de poder y decisión dentro de todos los espacios dependientes del Estado", dijo la actriz Cecilia Roth en el multitudinario acto ante la prensa en el que se hizo pública la demanda.

Por su parte, Jazmín Stuart expresó el repudio conjunto al hecho de que "un sujeto que ejerce este tipo de violencias ocupe cargos jerárquicos en espacios que reúnen la cultura, educación y Estado".

"Estamos aquí para decir basta", espetó.

En el evento, encabezado por el colectivo de mujeres intérpretes pero convocado por un total de 60 organizaciones feministas de la cultura, la educación y los derechos humanos, no se desveló el nombre de la persona a la que se acusa de haber acosado y abusado de De la Fuente, aunque se especificó que también es responsable de una cátedra universitaria.

"La idea es no darle más protagonismo. Esto ya está en la justicia, vamos a ir a juicio oral y publico y creo que no hay nada más que aclarar", afirmó en el acto la propia afectada, que trabajaba en la oficina de comunicación del Centro Cultural San Martín, ubicado en las inmediaciones de la avenida Corrientes, una de las más culturales arterias de Buenos Aires.

Según agregó, tras denunciar su situación fue despedida y su supuesto agresor renunció; y confesó que hay más personas que "sufrieron lo mismo" que ella en el mismo lugar.

"Yo denuncié, mandé telegrama al centro cultural, al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Cultura denunciando los hechos y pidiendo por favor que me trasladasen de área y me alejasen de la persona que estoy acusando. No tuve ninguna respuesta institucional. Me echaron a los pocos días", dijo ya en declaraciones a la prensa, en las que detalló que sufrió una situación de "acoso sexual, abuso laboral, maltrato e intimidación".

El colectivo Actrices Argentinas, formado por 400 profesionales de la interpretación del país, saltó a la popularidad en 2018 tras acompañar a la actriz Thelma Fardín en una denuncia contra el también actor Juan Darthés por una supuesta violación que tuvo lugar en Nicaragua en 2009 durante la gira del espectáculo infantil 'Patito Feo', cuando Fardín solo tenía 16 años.

En esta ocasión, De la Fuente señaló que hoy se unieron para visibilizar "de forma masiva" una "realidad extendida en todos los ámbitos académicos y laborales".

"La violencia de genero y el acoso sistemático ejercido desde el abuso de poder", enfatizó.

La intérprete de teatro, cine y televisión Alejandra Flechner, una de las encargadas de leer el manifiesto consensuado entre todas las organizaciones, criticó que haya "jefes que creen ser dueños de los cuerpos de sus empleades, manoseándoles, haciendo comentarios sobre su aspecto físico y su vestimenta, insinuándose, persiguiéndoles y castigándoles a menor asomo de rechazo con gritos o trabajos fuera del horario pautado".

"Cuando la víctima decide hablar la amenazan de manera encubierta o directa. Cuando la víctima decide denunciar la dejan sin trabajo como a nuestra compañera Anahí", destacó.

"La mayoría de veces los casos son archivados y desestimados o cuando se elevan a juicios estos tardan meses, algunos años, hasta su ejecución, mientras que las víctimas siguen padeciendo secuelas de los malos tratos y el desempleo", indicó Roth.

Thelma Fardín, también presente en el acto, celebrado en un hotel de la capital argentina, fue la encargada de solicitar la readmisión de De la Fuente y el resto de supuestas víctimas.

"Exigimos la reincoporación de manera urgente de las trabajadoras del Centro Cultural San Martin que fueron removidas de sus puestos por animarse a denunciar. Reclamamos la eliminación del nepotismo como forma de designación de cargos", aseveró.