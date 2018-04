Podemos de CLM tacha el trasvase de "genocidio ambiental" y pide que acaben

Podemos en Castilla-La Mancha ha tachado el trasvase propuesto en la comisión de explotación del Tajo-Segura de "genocidio medioambiental" y ha pedido que las derivaciones de agua acaben de forma progresiva.

La secretaria de Organización de Podemos en Castilla-La Mancha, María Díaz, ha denunciado en rueda de prensa el que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura se haya mostrado favorable a transferir 60 hectómetros cúbicos de agua en tres meses, tras constatar que los embalses de cabecera de Entrepeñas y Buendía superan ya el umbral mínimo que permite trasvasar recursos según la legislación vigente.

En cambio, Díaz ha rechazado que el trasvase "puede ser todo lo legal que se quiera, pero es inmoral y totalmente injusto" y, por ello, ha exigido que acaben las derivaciones de agua de la cabecera del Tajo al Segura "de manera progresiva".

"Los trasvases se tienen que acabar y no entendemos qué sucede en el Gobierno central, cuando hace unos meses anunciaron que no iba a haber trasvases si no había consenso", ha asegurado Díaz, que se ha preguntado "qué entiende por consenso" el Ejecutivo central y "con quiénes han consensuado".

En este sentido, ha apuntado que Castilla-La Mancha se ha manifestado "de manera mayoritaria y con mucha fuerza" contra el trasvase.

En cuanto al anuncio del Gobierno regional de que recurrirá ante los tribunales el trasvase, Díaz ha mostrado su apoyo a la medida al afirmar que "la vía legal es una opción y hay que contemplarla", aunque ha lamentado que "se ha visto que los recursos no sirven para nada".

Así, ha apostado por "sentarse, trabajar, pensar, tener altura de miras" y ver al agua como "una cuestión fundamental, un derecho y un asunto de Estado", que los partidos y las comunidades autónomas deben dejar de "utilizarlo como un arma arrojadiza y partidista".

Díaz ha considerado que el trasvase es una "medida insostenible a corto y largo plazo" y, por ello, ha propuesto que se ofrezcan alternativas para cerrar "un gran acuerdo", aunque ha lamentado que "la postura del Gobierno central no ofrece demasiadas buenas condiciones como para que se dé el consenso".

"Para entender el rastro del agua hay que seguir el rastro del dinero y el rastro de los votos", ha apostillado Díaz, un mensaje que también ha trasladado el secretario general de Podemos en la región y vicepresidente segundo del Gobierno regional, José García Molina, a través de su cuenta en la red social Twitter.