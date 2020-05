Podemos avisa del riesgo de acabar la alarma y los comunes piden diálogo

Unidas Podemos ha pedido este martes responsabilidad a los partidos ante la votación en el Congreso de la prórroga del estado de alarma y ha alertado de los riesgos de que se termine, ante lo que el diputado de En Comú Podem Joan Mena ha pedido al Gobierno dialogar con el bloque de la moción de censura.

"Sin estado de alarma no hay confinamiento. Así, quien vote mañana contra el estado de alarma estará votando a favor de un desconfinamiento casi total el domingo", ha avisado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a través de Twitter.

Hacía referencia con sus palabras, entre otros, a ERC, que este lunes anunció que votaría en contra de la prórroga pese a haberse abstenido hasta ahora.

Por su parte, el PP ha lanzado unas propuestas al Gobierno sobre las que pretende negociar, y también es duda la posición del PNV, socio de investidura, como ERC, del Gobierno de Pedro Sánchez.

"Dentro de 10 años todos miraremos atrás y nos preguntaremos: ¿Yo qué hice para proteger a la gente de mi país?", se ha preguntado Echenique en las redes sociales.

Un poco más allá ha ido el diputado de En Comú Podem Joan Mena que ha llamado al Gobierno a "negociar hasta el final" con todas las fuerzas que invistieron al presidente Sánchez en la moción de censura, pues solo con su apoyo se podrá "iniciar la fase de reconstrucción social y política que necesita España".

"Pensamos que estamos a tiempo y que nos estamos jugando el futuro de nuestro país", ha avisado Mena a través de un vídeo.

El diputado catalán ha pedido disculpas por la preocupación que pueden tener los ciudadanos ante lo que pueda pasar este miércoles.

Y ha avisado de que si decae la alarma sería "el fin del único mecanismo legal que nos permite limitar la movilidad de la ciudadanía" y estarían en riesgo -ha dicho- las medidas sociales aprobadas por el Ejecutivo.

No obstante, ha reconocido que "el Estado tiene una deuda con las autonomías" y ha pedido que los gobiernos autonómicos sean corresponsables junto al Gobierno, aunque ha avisado: "Que eso no se haga no tiene que pagarlo la ciudadanía".