Poroshenko asegura que no permitirá al Kremlin instigar una guerra religiosa

El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, dijo hoy que no permitirá que Rusia instigue una "guerra religiosa" después de que la Iglesia Ortodoxa Ucraniana se independizara esta semana del Patriarcado de Moscú.

"No permitiremos que el Kremlin instigue una guerra religiosa dentro de nuestro país", dijo Poroshenko a la prensa en la Plaza de Sofía, donde el patriarca de Kiev, Filaret, oficiará una misa de acción de gracias.

Poroshenko se congratuló de que esta semana el Patriarcado Universal de Constantinopla pusiera fin a "la anexión moscovita del Patriarcado de Kiev que data de finales del siglo XVII" (1686).

"Ucrania no fue, no es y no será territorio canónico de la Iglesia Ortodoxa Rusa" (IOR), proclamó, según medios locales.

Subrayó que la cuestión del "tomos" (decreto) que anuló la subordinación de la iglesia ucraniana a Moscú y la concesión de la autocefalia al Patriarcado de Kiev son asuntos "que se salen de las fronteras de la vida eclesial".

"Es una cuestión de seguridad nacional. Es una cuestión de geopolítica mundial. Y si eso no es así, ¿por qué entonces la decisión del Patriarcado Universal fue tratada en el Consejo de Seguridad de Rusia presidido por (el presidente ruso, Vladímir) Putin?", destacó.

Reconoció que la autocefalia, que el propio Poroshenko solicitó en abril pasado en el Parlamento, es parte de una estrategia proeuropea.

"La autocefalia es un acontecimiento de una importancia similar a la aspiración a ingresar en la Unión Europea y la OTAN. El Acuerdo de Asociación (con la UE), el régimen sin visados, la salida de la postsoviética Comunidad de Estados Independiente (CEI), la renuncia al engañoso acuerdo de amistad con Rusia. Todo esto son los pilares del desarrollo de nuestra nación ucraniana", subrayó.

Al mismo tiempo, aseguró que la nueva iglesia unificada no será una "iglesia estatal" y que las autoridades defenderán la "libertad de elección de cada creyente", incluido "la de aquellos que decidan seguir en la estructura que conserve la unidad con la IOR".

"Es su decisión y hay que respetarla. La construcción de una iglesia independiente no puede ser motivo para la división, para el antagonismo, para la violencia", subrayó e insistió en que el Gobierno no interferirá en la vida de la Iglesia.

Filaret, de 89 años, aseguró que el Patriarcado de Kiev no quiere ninguna "confrontación" con Moscú y después de dar el visto bueno a la convocatoria de un concilio de unidad subrayó que este proceso "debe transcurrir de manera voluntaria, pacífica y sin imposiciones".

El patriarca ruso, Kiril, acusó a los dirigentes políticos ucranianos de ser los culpables de dividir a ambas iglesias, pero auguró que fracasarán.

"Creemos que las puertas del infierno no vencerán a la Iglesia. Creemos que ninguna fuerza secular que pretenda destruir la Iglesia tendrá éxito", comentó.

Además, llamó a los fieles a rezar porque en el Sínodo que la IOR celebrará el lunes en Minsk, en el que podría romper relaciones con Constantinopla, se adopte una decisión que impida posibles ataques o persecuciones contra los religiosos y fieles leales a Moscú.