Portavoz de la Sociedad de Cirugía Estética: No existen los productos milagro

"En cirugía plástica y en medicina estética no existen los productos milagro, y las expectativas, a veces, no responden a lo que la gente espera", afirma en una entrevista a Efe la doctora Carmen Iglesias, portavoz de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (Secpre).

La Secpre celebra la semana próxima en el Museo Reina Sofía de Madrid, del 22 al 24 de mayo, su 53 Congreso Nacional, bajo el lema "Modelamos el futuro", donde se revisarán y actualizarán las técnicas e innovaciones de esta especialidad médica.

"Estamos en una época de cambios, con un pie en lo tradicional y otro en cambios que presentan aspectos como el paradigma de la belleza o hasta dónde llegar con la reconstrucción de mama o de pene", señala la también jefa de Sección de Cirugía Plástica en el Hospital de La Paz.

Los implantes mamarios y las prótesis de mama serán tratados en este Congreso. Iglesias destaca que "desde hace tiempo existen grupos de trabajo internacionales para el estudio de las seguridad de estos implantes. El resumen es que son seguros, pero pueden existir complicaciones".

La doctora precisa que en 2011 se detectó una lesión linfoproliferativa asociada a los implantes mamarios, y en este sentido precisa: "Se estima, en base a 239 estudios, que si la población con implantes es de casi 11 millones, la prevalencia de esta lesión es de uno por cada 16.018 mujeres implantadas".

"Desde Secpre, junto con las autoridades sanitarias del Ministerio, se ha elaborado un plan de diagnóstico y tratamiento. Lo mas importante es transmitir al público que es una cirugía segura, pero debe ser controlada con exámenes periódicos", añade.

La encuesta de Secpre sobre la cirugía estética en España 2017-2018, presentada a finales del año pasado, recoge que se realizan anualmente unas 400.000 intervenciones de esta especialidad médica.

El 83,4 por ciento de ellas se practican en mujeres, y el 16,6 por ciento en hombres, grupo en el que el porcentaje ha crecido 4,4 puntos en cuatro años. Las mujeres demandan, sobre todo, aumentos mamarios y liposucciones, y los hombres ginecomastias y también liposucciones.

Por edades, según este informe, la franja de población comprendida entre los 30 y los 44 años es la que más recurre a la cirugía estética.

Sólo el 1,9 de las intervenciones se realizan a menores de 18 años, en su inmensa mayoría por motivos más cínico-funcionales que estéticos.

En relación al interés de la población por la cirugía y la medicina estética, la portavoz de la SECPRE señala: "El mensaje es de moderación; debemos ser conscientes que ningún procedimiento es banal, todo conlleva un riesgo. La mejor manera de tener una bonita imagen corporal es una buena salud física y mental, con hábitos saludables".

A partir de ahí, añade la doctora, "todo cambio médico o quirúrgico, debe valorarse de manera adecuada por un especialista que explique cuáles son las expectativas reales, cuáles los riesgos y cómo va a ser el proceso".

"No somos quién para juzgar porque el cambio de algún rasgo físico que acompleja, supone un cambio positivo en la vida; pero sí es cierto que vivimos una época en la que las fotos o las redes sociales hacen que estemos sobreexpuestos", comenta esta especialista.

La doctora Iglesias afirma: "Hay que enseñar a la población que los productos milagro no existen, como en la nutrición, y que las expectativas a veces no son lo que la gente espera. No hay que hacer caso de la publicidad genérica y nada realista".

"Lo esencial -completa la portavoz de la Secpre- es ver que lo físico es importante, pero hasta qué punto; cuando la ansiedad está fuera de los normal hay que buscar otro tipo de ayuda, psicológica, que nosotros no podemos ofrecer".