Portugal defenderá en la OTAN que la paz no se logra sólo con más gasto

El ministro portugués de Exteriores, Augusto Santos Silva, dijo hoy que su país defenderá en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebra el 11 y 12 de julio en Bruselas, que la paz internacional no se consigue solo aumentando el gasto militar.

"No solo aumentando el gasto en tropas o equipos militares contribuimos a la paz internacional", afirmó el ministro durante una audiencia en la comisión parlamentaria de Exteriores y Comunidades Portuguesas, en la que señaló que apoyando la ayuda pública al desarrollo y la cooperación se contribuye "igualmente" a la seguridad.

Santos Silva defendió que "es necesario un aumento del esfuerzo europeo en el gasto en seguridad y defensa", pero que también se deben contabilizar otro tipo de contribuciones.

"La forma en la que los europeos favorecemos el desarrollo y la cooperación internacional es una contribución muy importante para la paz y la seguridad, que debe ser contabilizada", dijo el canciller luso, que abogó por "mejorar la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN en la proyección de la estabilidad y la gestión de crisis".

Estas declaraciones se producen al día siguiente de que el diario The New York Times informó de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió en junio pasado cartas a algunos de sus aliados en las que se quejaba de que no contribuyen lo suficiente a la Alianza Atlántica.

El ministro indicó también que Portugal acudirá a la cumbre en Bruselas para defender que la OTAN "es más importante que nunca" y consideró que la administración Trump "va a comprender" esta relevancia.