Preocupación en la restauración por primeras cancelaciones durante el Mobile

El sector de la restauración de Barcelona vive con preocupación las primeras cancelaciones que están registrando los restaurantes de la ciudad para los días del Congreso de Móviles, que se celebra la última semana de febrero, después de que varias empresas hayan cancelado su asistencia al evento.

La japonesa Sony se ha sumado este lunes a las empresas que han anunciado su intención de no acudir al Congreso Mundial de Móviles (MWC, sus siglas en inglés) de Barcelona por seguridad de sus clientes, socios y empleados por el coronavirus, además de LG, Ericsson, Amazon y la estadounidense Nvidia.

Según han explicado a Efe fuentes del Gremio de Restauración de Barcelona, el sector vive con "mucha preocupación" las noticias sobre las compañías que no acudirán al evento, que coincide con las primeras cancelaciones que los restaurantes están recibiendo para los días del Mobile, aunque aseguran que es pronto para cuantificarlas.

Los restaurantes de Barcelona suelen estar prácticamente llenos de congresistas durante los días de este importante evento tecnológico y, en algunos sitios, es imposible encontrar una mesa libre.

El sector espera el inicio del congreso con "expectación", no solo por conocer si hay más empresas que no vendrán, sino también porque no saben "si, cuando acabe el día, la gente querrá salir a cenar fuera".

Para los restauradores, el Congreso de Móviles significa "salvar un trimestre", el primero del año, que suele ser "bastante malo" y, aunque a principios de año la edición se preveía muy buena, a medida que pasa el tiempo aumenta la preocupación y la incertidumbre sobre el resultado.

De momento, al gremio no han llegado noticias sobre que exista preocupación entre los trabajadores aunque la semana pasada recibieron una notificación de la Agencia de Salud Pública en la que se explicaba que, de momento, no era necesario tomar medidas adicionales por el coronavirus.