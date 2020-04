Presidente Ceuta pide Estado se haga cargo 253 inmigrantes están pabellones

El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (PP), ha pedido hoy que el Gobierno de la Nación "se haga cargo" de los 253 inmigrantes marroquíes -entre ellos 114 menores- que han sido acogidos en dos pabellones cubiertos para cumplir con las medidas de confinamiento por el coronavirus.

En declaraciones a través de internet, Juan Jesús Vivas se ha referido a que estos dos pabellones están siendo gestionados por la Administración ceutí "cuando en verdad estamos hablando de un tema de inmigración y ahí no tenemos competencia".

El presidente ceutí ha señalado que la Ciudad Autónoma aporta la manutención, la estancia y la vigilancia "a veces con alteraciones de orden público" de las personas que están confinadas en estos dos polideportivos.

"Estamos haciendo más de lo que debemos y el Estado debe hacerse cargo de ellos ya que muchos me preguntan que si son inmigrantes por qué no están en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) y no en unos pabellones", ha afirmado Vivas.

El presidente ceutí ha dicho que no quería "culpar" de este hecho a la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, pero sí ha pedido que sea la Administración General del Estado la que "gestione" estos dos recintos.

La autonomía ceutí ha conseguido retirar de las calles a 253 inmigrantes marroquíes para que puedan cumplir con las medidas de confinamiento de toda la población.

Un total de 114 menores marroquíes han sido realojados en el polideportivo cubierto de Santa Amelia mientras que otros 139 marroquíes mayores de edad están viviendo en el polideportivo de La Libertad, donde la pasada madrugada se registró la fuga de una veintena de ellos, dos de los cuales han sido detenidos.