Presidente de anestesistas: Debemos enterrar la idea de "este enfermo es mío"

El presidente de la Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor, Julián Álvarez, piensa que aquello de "este enfermo es mío" es un concepto absolutamente patrimonialista que "debemos enterrar" y cree que el patógeno causante de la pandemia, del que él se contagió, ha demostrado que la medicina será cada vez más transversal.

"Es fundamental olvidarnos de esa idea, tan del siglo XIX", remarca en una entrevista con Efe, para pensar en la importancia del "trabajo en equipos" y de valorar resultados, hecho que ve fundamental.

Es la lección que el decano de la Facultad de Medicina de Santiago y jefe del servicio de anestesia en el Complejo Hospitalario Universitario de la capital gallega espera que haya calado para así iniciar con carácter general una época de "un cambio absolutamente dramático" con la capacidad de organizarse como uno de los pilares.

"Un virus que inicialmente lleva menos de seis meses en el mundo la puede liar de una manera terrible", sostiene, y de los pacientes con COVID-19 dice que, lógicamente, tienen "todo el derecho" a recibir una asistencia de calidad, una asistencia excelente, y nadie lo va a discutir", pero también ve incontestable el hecho de que en igualdad de condiciones han de estar aquellos que no presenten esa infección.

"Y muchos (de esos últimos casos) no han acudido al hospital, con lo cual ha habido pacientes que han llegado en una situación deplorable"; por ello ahonda en el mensaje de que "todos tenemos derecho a la asistencia sanitaria y no puede verse privado ningún sector de la población de la misma".

- Pregunta: Anestesia es la segunda especialidad del mundo en número de profesionales en España tras Medicina Familiar y Comunitaria y la más numerosa en hospitales. Su papel en la primera línea de batalla en esta crisis sanitaria es clave. ¿Por qué su menor notoriedad?

- Respuesta: Yo tengo la sensación de que para el Ministerio (de Sanidad) somos transparentes y a veces también para las comunidades autónomas. Hay varias especialidades que gestionan camas de críticos y parece que solamente haya una. Urgencias es, por ejemplo, otra enorme protagonista en este tema, frecuentemente también marginada. No sé si es por ignorancia. No lo sé. Pero generalmente solamente se acuerdan de santa Rita cuando truena.

- P: Reconocidas son sus competencias en el manejo de críticos y de la vía aérea. ¿Son de los más preparados para el tratamiento de problemas respiratorios graves?

- R: Tan preparados como cualquiera que se dedica durante muchísimos años al tratamiento de críticos. ¿Qué ventaja tenemos nosotros? Que cuando se suspenden la cirugía programada y las consultas hay una gran cantidad de anestesiólogos que se pueden dedicar a otras labores. Somos expertos en el manejo de la vía aérea, efectivamente; garantía a la hora de realizar intubaciones, extubaciones... Somos un tesoro. Nosotros hemos generado además documentación sobre el uso racional de los recursos.

- P: En pacientes con COVID-19 son muy problemáticos, asimismo, los fenómenos trombóticos.

- R: Y los datos que recibíamos de China no incidían en ese aspecto. Un error.

- P: Usted defiende que España use de forma racional todos los recursos y competencias de todas las especialidades. ¿Se logra?

- R: La medicina cada vez es más transversal, más de equipos. Lo contrario es un sistema sanitario del siglo XIX. Eso de "este enfermo es mío" es un concepto absolutamente patrimonialista de la asistencia sanitaria que no conduce absolutamente a nada. Echo en falta a los grandes conocedores de la filosofía del sistema sanitario. Ha habido muy poca reflexión y mucha visceralidad. Y no digo más.

- P: Han llegado a tener en su hospital hasta dieciséis enfermos con insuficiencia respiratoria grave ingresados simultáneamente.

- R: Pero el modelo del CHUS (Complejo Hospitalario Universitario de Santiago) ha sido absolutamente racional. No es ni la UCI por un lado, ni anestesia por otro, ni neumología, ni medicina interna... Hablo de lo que conozco, curioso. Lo mismo debería extrapolarse. El que mejor conoce de su parcela no es una dirección general de Madrid; es la comunidad autónoma. Quien realmente tiene el conocimiento de la situación es, inexorablemente, la comunidad autónoma.

- P: ¿Por qué no ha habido traslados de pacientes de unas comunidades autónomas a otras?

- R: Esa es mi misma pregunta. ¿Por qué? Nosotros nunca nos colapsamos. Y traslados los ha habido entre Italia, entre Alemania, entre Francia... Yo tengo un concepto de la medicina como servicio público. Soy un gran defensor de ello. Voy más allá: por encima de que sea pública o privada, tiene que ser solidaria o no es medicina. Es la base de los cuidados de la asistencia sanitaria. Que parece que hayamos vuelto a la Edad Media... ¿Cómo vamos a perder la solidaridad porque venga un virus de China? Esos traslados tendrían que haberse producido.

- P: El pasado 3 de marzo fue a Madrid por trabajo, el 6 de ese mes a Barcelona por un asunto personal y se incorporó el 6 de abril tras superar el coronavirus. Con 64 años y algún factor de riesgo, reconocido por usted mismo, ¿cómo está?

- R: Estoy mejor, con pequeñas secuelas, un cuadro de arritmias por el que me encuentro en manos de los cardiólogos. Estoy bien pero con la mosca detrás de la oreja. De una enfermedad que lleva seis meses en el mundo nadie sabe nada de ella. Ya sé que el crecimiento de la información sobre el SARS-CoV-2 ha sido dramáticamente exponencial y ya sé que ha habido millones de artículos. Pero nadie puede saber qué pasa con los Covid un año después de haber sido dados de alta porque ningún enfermo ha llegado. Hay muchas incógnitas.

- P: Y no se irá tan rápido como llegó, quizás. ¿Cómo percibe la búsqueda de una vacuna?

- R: Los grupos punteros que están trabajando en ello no están colaborando. Están compitiendo. Por supuesto que la medicina se basa en la economía, sería estúpido decir que tiene que funcionar al margen. Pero estamos viendo una competitividad extrema.

- P: Ha habido en todo este tiempo consultas telefónicas y telemedicina. ¿Podría la sociedad entender que la actividad médica no tiene que ser siempre presencial?

- R: No tenemos metro, ni grandes ciudades, y eso nos ha protegido del COVID-19. Pero sí muchos pacientes en el medio rural que tienen que tomar un taxi, a los que hay que enviar una ambulancia o uno de sus hijos tiene que dejar de trabajar para traerlos al hospital. El hospital es un recurso, uno más. Simplemente nos han formado en el 'oye, ve al hospital y que te ingresen'. Y no: ve al sistema sanitario, que intenten diagnosticarte y que intenten tratarte sin necesidad de acudir al hospital.

Por supuesto, si tienes una urgencia hay que acudir al hospital, eso no lo duda nadie. Pero nos han educado en tomar eso como lo habitual porque parecía lo bueno. En suma: tenemos que aprovechar las nuevas tecnologías, tenemos que aprovechar la telemedicina basada en la ambulatorización de todos los procedimientos que se puedan y luego, evidentemente, va a haber siempre una serie de enfermos, con COVID o sin COVID, que van a necesitar estar presencialmente en los hospitales, los cuales no son el primer punto de asistencia a los enfermos y sí aquel sitio donde uno va cuando sea absolutamente imprescindible.

- Misma cuestión para su otro ámbito: el educativo.

- De la educación no presencial, bien, pues hubo muchos problemas porque no lo habíamos hecho sistemáticamente. Una reunión para analizar un problema concreto sí, pero no dar clase a un grado de medicina entero y evaluarlos. A nadie se le hubiese ocurrido hace cincuenta años, de hecho. Pero la tecnología nos lo está facilitando. ¿Con problemas? Evidentemente. Pero, a la par, también van a aparecer soluciones. Lo digo sin ninguna duda. Individualmente hemos aprendido mucho. Colectivamente, espero que también, aunque me da un cierto miedo que no hayamos aprendido nada.

Ana Martínez