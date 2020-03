Primeros traslados de pacientes a hoteles medicalizados en Barcelona

La consellera catalana de Salud, Alba Vergés, ha anunciado esta mañana que hoy se harán los primeros traslados de pacientes de hospitales a hoteles de la ciudad de Barcelona que se han habilitado para acoger a los enfermos más leves que deben seguir en aislamiento.

Aunque no ha querido identificar el primer hotel que acogerá a estos pacientes, Vergés ha explicado a Catalunya Radio que serán 15 ingresados del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona que serán trasladados a un hotel próximo.

Según ha explicado Vergés, se trata de personas que están enfermas de COVID-19 pero no pueden hacer un aislamiento adecuado en sus domicilios porque, o bien no disponen de una vivienda adecuada o en ella viven personas vulnerables que no deben contagiarse de ningún modo.

"Seguirán el aislamiento en habitaciones de hoteles para destensionar los hospitales, que los necesitamos para aquellos que necesitan más cuidados", ha indicado la consellera.

Ayer ya comenzaron a ser trasladados algunos pacientes del Hospital de Igualada al Hospital General de Catalunya en Sant Cugat del Vallès, también para aliviar la situación del hospital igualadino.

La consellera ha explicado que todos los hospitales de Cataluña están aplicando sus planes de contingencia para habilitar más camas de cuidados intensivos adecuándolas con respiradores donados por universidades, centros de investigación y empresas.

Vergés ha adelantado que están esperando la llegada de más material de protección, mascarillas y equipos, y de test rápidos, y que en función de la cantidad de ellos que lleguen seguirán una estrategia u otra para hacer la prueba a más infectados o sospechosos.