Profesor murciano se declara "objetor" y no pide permiso parental para charla

Diego Reina, profesor del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) Alfonso X El Sabio de Murcia, se ha declarado "objetor" y no ha pedido el permiso parental para organizar una charla sobre arte impartida ayer lunes por el exconsejero de Cultura del PP Pedro Alberto Cruz, quien se ha mostrado en contra de esta iniciativa acordada por PP, Cs y Vox.

Reina ha defendido este martes, en declaraciones a EFE, que esta decisión es un "ejercicio absoluto" de libertad de los docentes para programar las actividades complementarias incluidas en el currículo educativo y de los alumnos para "recibir educación en valores".

El docente ha indicado que el pasado viernes tuvo un "debate" con los alumnos para comunicarles que no iba a remitirles el escrito de autorización parental, tal y como marcan las instrucciones dictadas por la consejería de Educación y Cultura a principios de curso, eligiendo el "cien por cien de ellos" participar en la charla a pesar de que había una actividad alternativa.

"No puede ser que los alumnos no puedan tener capacidad para discernir, demostrando que son más inteligentes que algunos políticos", ha afirmado Reina antes de remarcar que las instrucciones "no tienen rango legal y son inmorales e injustas".

Tras asegurar que asume la responsabilidad por su decisión, el docente ha detallado que se enfrenta a la apertura de un expediente informativo por parte de la inspección educativa, pero ha mostrado su confianza en que este proceso "no llegue a nada" porque el "bochorno" al que se enfrenta la administración es "doble" en caso de sancionarle por desobedecer una orden "injusta".

Además, Reina ha declarado que ha recibido "abrazos" de todos los alumnos y el apoyo de la "inmensa mayoría" de los profesores del IES, animando a sus compañeros de trabajo en la región a que se nieguen a pedir el permiso parental para las actividades complementarias.

No obstante, ha reconocido que hay profesores que tienen "miedo" a seguir su ejemplo y que otros han decidido anular las actividades ya preparadas, ejemplo, en su opinión, de que la implantación de este sistema ha creado un "problema donde no existe" porque los padres tiene "total confianza" en la educación que imparten los docentes de la enseñanza pública.