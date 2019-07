Profesores chilenos rechazan la propuesta del Gobierno y deciden seguir el paro

Los profesores chilenos rechazaron este miércoles, mediante una votación, la propuesta del Gobierno y han decidido seguir con el paro que arrancó el pasado 3 de junio en demanda de mejoras salariales y en la infraestructuras de las escuelas públicas.

Según el primer cómputo entregado por el secretario del Colegio de Profesores, Darío Vásquez, un 50,81 %, equivalente a 16.801 votos, acordó seguir con la movilización.

En tanto, un 49,18 % de los docentes votó por deponer la movilización.

"Prácticamente un empate técnico, pero por ahora gana la opción que es la de rechazar lo ofertado por el Ejecutivo", explicó Vásquez a los periodistas quien recordó que son más de 50.000 los profesores en todo Chile.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, indicó a la prensa que independiente cuál sea el resultado final "éste será respetado".

Aguilar señaló que hasta el momento la diferencia es mínima, en torno al 1 % por lo que será necesario tener la totalidad de los votos contados para conocer con certeza si continúa o no el paro docente.

"Esto no está decidido, esto no es una decisión final", apuntó Aguilar aunque volvió a recalcar que será respetada la decisión de los docentes.

El propio Aguilar había afirmado en la noche del lunes que es "el momento del repliegue" y llamó a los docentes a deponer el paro que ya se prolonga por más de 30 días tras recibir una nueva propuesta del Ministerio de Educación

Mediante un video publicado en Facebook, el titular de los profesores sostuvo que si bien "la respuesta que nos da el Gobierno no es completamente satisfactoria", admitió que "este movimiento es difícil que crezca más".

La nueva propuesta del Gobierno no menciona de ninguna forma a las educadoras parvularias para las que el magisterio también solicitaba un bono de asignación especial, una materia "sensible" que los profesores ya habían advertido que no iban a aceptar.

También los docentes exigen el término de una "doble evaluación" de su trabajo a la que están sometidos y que se anule una reforma que dejó la Historia, Educación Física y Artes como materias optativas en los dos últimos años de enseñanza media.