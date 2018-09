Profesores, alumnos y egresados reivindican su "orgullo" de pertenecer a la URJC

Profesores, alumnos y egresados de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid han puesto en marcha una campaña en las redes sociales en la que expresan "su orgullo" por pertenecer o haber pertenecido a la institución, que se ha visto envuelta en varios escándalos en los últimos meses.Bajo el lema 'YoSoyURJC' y coincidiendo con la convocatoria de una huelga de estudiantes en todos sus campus, estos docentes y estudiantes han querido expresar mediante pequeños vídeos autoeditados y distribuidos en sus propias redes "su apoyo a la URJC", de la que no reniegan pese a los escándalos.Así, profesores del centro como Rocío González o Carmen Gallardo, decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, han querido destacar en sus respectivos vídeos "el valor de los docentes de la URJC", que han contribuido todos estos años a "construir universidad", algo que "se refleja en la alta calidad de sus egresados".Pero no sólo docentes se han sumado a esta campaña; también varios estudiantes como Alexandra o Pilar, antiguas alumnas de la universidad que han querido expresar "lo que les ha aportado su paso por la URJC", insistiendo en que "han recibido la mejor formación, a nivel educativo y humano, para enfrentarse a su profesión"."Si tuviera que empezar de nuevo todo, volvería a elegir la URJC", ha añadido otro Juan José Arjona, exalumno de Fisioterapia y Osteopatía, quien entiende que "hay lugar para la crítica", pero que "no podemos meter a todos en el mismo saco".Fuentes de la URJC han señalado a Efe que la campaña de estos profesores y alumnos ha surgido de forma "espontánea" a raíz de la publicación por parte del Vicerrectorado de Extensión Universitaria de un vídeo institucional en el que se daban a conocer los servicios académicos, culturales y deportivos de la universidad.Dicho vídeo, que fue publicado antes del verano en redes sociales bajo el hastag 'YoSoyURJC', ponía énfasis en los logros conseguidos por la Rey Juan Carlos desde su fundación en 1996 y en él se intercalaban testimonios de alumnos, docentes y egresados contando la experiencia de su paso por el centro."Siguiendo la misma línea que el vídeo institucional, docentes y exalumnos han compartido sus 'clips' espontáneamente en sus redes, todos unidos bajo un mismo fin, decir bien claro 'YoSoyURJC'", añaden estas fuentes, que insisten en que "no se está siendo justo con la URJC", ya que "no todo son escándalos y noticias malas".Unos escándalos que han llevado a varias asociaciones de estudiantes a convocar a lo largo de hoy una huelga para exigir la dimisión del actual rector, Javier Ramos, a quien acusan de "no querer hacer una verdadera limpieza de la institución" tras escándalos como los cursos de 'máster' de Cristina Cifuentes, Pablo Casado o Carmen Montón.Bajo el lema 'Fuera la mafia de la URJC' y con la consigna de 'Por el prestigio de nuestros títulos', asociaciones como Res Pública, Angulo Abierto o Despierta URJC solicitan además "una investigación externa", una "limpieza completa" y "la regeneración de los órganos de gobierno" de la institución académica.