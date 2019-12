“Querida COP25”... los niños piden más acciones contra el cambio climático

Niños de todo el mundo han remitido cartas para pedir a los políticos y asistentes a la reunión de Madrid que tomen las medidas necesarias un paso más para frenar el cambio climático y salvar el planeta: "querida COP25..."

En las cartas expresan su inquietud y miedo ante un futuro incierto, critican a los adultos por su irresponsable actitud y se muestran molestos por lo que consideran falta de respuesta de los políticos.

INQUIETUD E INTERÉS

Algunas de sus frases dejan muy claro su interés y, sobre todo, su inquietud:

-"Están pasando un montón de cosas en nuestro planeta y ninguna es de las buenas".

-"Esto tiene que salir a la luz: el mundo entero se está quedando hecho polvo, la Tierra está destrozada y casi todo ha sido nuestra culpa, me da pena que el planeta en el que hemos estado durante millones de años desaparezca".

-"Ahora mismo el cambio climático es un asunto muy importante, como ya sabéis; si queremos sobrevivir y tener un futuro, lo que tenéis que hacer es sacarnos de este apuro".

-"Me gustaría mostrar mi alegría porque esta conferencia tan necesaria se produzca, aunque pienso que no hacía falta llegar a este punto para darnos cuenta de la gravedad de este problema que lleva alertándonos mucho tiempo atrás".

PIDEN RESPONSABILIDAD Y SOLUCIONES

Critican a los adultos por su responsabilidad en la situación y les instan a buscar soluciones lo antes posible:

-"Aunque tenemos que decir que vuestra generación ha destrozado el planeta y estaría muy bien que nos ayudaseis a salvarlo, porque somos nosotros los que vamos a vivir en él".

-"Parad de discutir sobre qué hacer y poneos a hacerlo ya, no me sirven planes a largo plazo ni medidas que nunca se lleguen a desarrollar; no dejéis que el planeta caiga".

-"Pienso que vivimos con la frase 'nunca es tarde' como modelo de vida, pero creo que deberíamos tener en cuenta que en este caso no va a haber vuelta atrás y que cuando lleguemos al no retorno todo lo que hagamos será insuficiente".

LOS POLÍTICOS EN EL PUNTO DE MIRA

Además, se quejan, a veces con acritud, de la falta de respuesta de los políticos:

-"Hay muchas más cosas que se pueden hacer, y la gente que no lo hace no es porque no pueda, es porque no quiere".

-"Estoy muy enfadado con vosotros porque hacéis promesas que no cumplís nunca, basta de decir y no cumplir".

-"Me pregunto cómo no queréis salvar el mundo, vosotros sois los que podéis salvarlo, pero el problema es que no queréis y no llegáis a un acuerdo, parece que estáis jugando con el planeta".

-"Estamos haciendo nuestra parte, pero con eso no basta, necesitamos que vosotros hagáis la vuestra: si el gobierno no actúa, estaremos perdidos; tenéis la responsabilidad de sacar el mundo adelante, no nos defraudéis".

MIEDO Y ENFADO

Y manifiestan sus miedos ante un futuro incierto:

-"Con 11 años me voy a quedar sin disfrutar el planeta, pero a vosotros os da igual porque ya lo habéis disfrutado".

-"Puede que yo no sepa mucho sobre las sequías, los incendios o las inundaciones, pero sé que es culpa nuestra y, como el humano lo ha causado, que no espere un milagro por que no va a haber ninguno".

-"Soy solo una niña, lo sé, pero, ¿cuántas vidas de niños como yo pueden arruinarse por no actuar ahora? Creo que ya sabéis la respuesta".

-"Si hay algo que no entiendo es que, si somos tantos en el mundo, cómo es que a nadie se le ocurre nada; yo creo que no lo intentan por pereza, pero ya es hora de hacer algo y no quedarnos de brazos cruzados".

Y APORTAN SOLUCIONES

Los menores se involucran y dan ideas para salvar el mundo:

-"Este año ha habido mucha diferencia con el tiempo, en verano hacía un calor terrible, en invierno no ha llovido casi, ni ha nevado, así que quería proponer ciertas medidas para que las consecuencias del cambio climático no sean tan graves como se estiman, aunque hay algunas que ya son irreparables".

-"Principalmente tendríamos que cambiar nuestra manera de vivir, concienciar a la gente de que las pequeñas acciones hacen acciones grandes".

-"Una solución podría ser la reforestación, esto incluye que cada familia tenga que plantar un árbol -si tienen un jardín-, si no, plantar solo flores o plantas pequeñas; en cualquier caso, lo importante es tener algo que produzca oxígeno".

-"No queremos basura fuera de su lugar, una propuesta es que los humanos vayamos a recoger toda hasta que no quede nada".

-"También molaría (estaría muy bien) que los colaboradores de la COP25 vayan a algunos mares u océanos en peligro para recoger los plásticos que se encuentran en él porque, cuando fui a la playa por primera vez, había un montón de botellas tiradas por la arena".

-"Nos gustaría que en los supermercados las bolsas fuesen de papel y que no hubiesen de plástico para la fruta, además de que cada uno tuviera que llevar sus propias bolsas de tela".

Para concluir con un "Gracias por leer estar carta y, recuerda, un pequeño gesto puede salvar el planeta".

