R.Sennett:"El capitalismo está construyendo la misma ciudad en todo el mundo"

El sociólogo norteamericano Richard Sennett ha inaugurado este miércoles el festival literario Kosmopolis 2019 del CCCB con una ponencia en la que ha advertido de que "el capitalismo global está construyendo la misma ciudad en todo el mundo".

"Cuando un avión desciende no sabes dónde estás porque las formas físicas de las ciudades están estandarizadas", se ha lamentado el sociólogo, que ha mostrado su preocupación porque esta homogeneización formal de la construcción acabe estandarizando a los habitantes de las ciudades y sus vidas.

Sin embargo, el ponente ha reconocido que no se puede volver al pasado, pero ha reivindicado que se debe encontrar alguna manera de "romper este poder hegemónico que está eliminando las particularidades de las urbes".

Sennett presentaba este miércoles su libro "Construir y habitar. Ética para la ciudad", un ensayo en el que repiensa el urbanismo de las ciudades del futuro y se pregunta por uno de los problemas éticos de las metrópolis actuales: el debate sobre si el urbanismo debe representar a la sociedad tal como es o tratar de cambiarla.

En estas ideas juegan un papel esencial los planificadores y arquitectos, quienes, según el sociólogo, deberían "crear ciudades abiertas, interactivas y sinérgicas, que promuevan la tolerancia de las diferencias y la igualdad".

En cuanto a los problemas de las grandes capitales mundiales, como el turismo masivo y la gentrificación, Sennett ha asegurado que existen herramientas para combatirlos, pero ha rechazado que el diseño sea una solución, tachándolo simplemente de "instrumento para resistir" durante un tiempo a la dominación.

Preguntado por la ciudad ideal, el norteamericano ha admitido que, en su opinión, "el mejor urbanismo es aquel que no fuerza a la gente a conversar, pero que les permite sentir la presencia física de los otros mientras cada uno vive su vida".

Además, Sennett ha afirmado que los urbanistas no deberían empeñarse en solucionar los problemas de desigualdad social en las ciudades con sus trabajos, ya que "lo que le importa a las capas más bajas de la sociedad no es donde vivir, sino cómo sobrevivir".

Richard Sennett (Chicago, 1943) es un sociólogo estadounidense adscrito al movimiento filosófico del pragmatismo, que trata de unir el pensamiento a las prácticas concretas de las artes y las ciencias, la economía política y la religión, en una búsqueda de problemas filosóficos anclados en la vida cotidiana.

Es profesor emérito de Sociología en la London School of Economics, profesor adjunto de Sociología en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y profesor de Humanidades en la Universidad de Nueva York, además de ser miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, de la Royal Society of Literature de Gran Bretaña y director fundador del New York Institute for the Humanities.

Por su parte, Kosmopolis, "la fiesta de la literatura amplificada", es un encuentro literario bienal que se celebra en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) desde 2002 y que cuenta con una programación en la que conviven diálogos, exposiciones y proyecciones, entre otras actividades.