Rafael Vilasanjuan: "Tendremos rebrotes de COVID si no hay respuesta global"

Con más de dos millones de casos de COVID-19 confirmados en el mundo, cada país afronta la pandemia aplicando sus propias medidas de contención, una dinámica que podría desatar rebrotes de coronavirus si no se da una "repuesta global", según alerta el periodista y director de Análisis del Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), Rafael Vilasanjuan.

Ante una crisis que "no entiende de fronteras", el experto en asuntos internacionales del ISGlobal remarca en una entrevista con Efe que la única salida posible consiste en encontrar una "solución conjunta" a nivel mundial.

"Sin cooperación no vamos a acabar con este virus y, por lo tanto, tan necesario como los recursos que invertimos aquí es que volvamos a poner la salud en el centro del desarrollo global", reflexiona Vilasanjuan.

Esta estrategia evitaría que, una vez pasada la emergencia, los países volvieran a sucumbir al coronavirus por culpa de casos importados de otras zonas geográficas, un riesgo agravado ante la ausencia de una vacuna efectiva, que podría llegar "en la primavera del año que viene".

Además de la vacuna, el experto detalla que los esfuerzos científicos se centran ahora en conseguir fármacos que mitiguen los contagios, así como tratamientos para pacientes ya infectados, dos recursos en los que se está trabajando "a contrarreloj" y "de manera organizada".

En este sentido, Vilasanjuan reconoce que "ha habido más coordinación entre centros científicos que entre instituciones políticas de la misma Unión Europea", una situación "a analizar y a corregir" de cara a afrontar futuros retos globales.

"Hay políticos, como el británico laborista Gordon Brown, que han señalado que la Organización Mundial de la Salud debería ser un ministerio de salud mundial, con recursos compartidos y con capacidad para tomar decisiones ante grandes epidemias", una propuesta que aseguraría el apoyo a países de rentas bajas, según el director de ISGlobal, centro impulsado por la Fundación "la Caixa" e instituciones gubernamentales.

Sin mecanismos globales de actuación, el continente africano, que recientemente ha detectado un nuevo caso de ébola, se enfrenta ahora a una pandemia que amenaza con hacer estragos en su "enormemente débil" sistema sanitario, con países como Kenia, donde hay más de 50 millones de habitantes y "solamente 130 camas de UCI, el equivalente a un hospital pequeño de Barcelona", según Vilasanjuan.

El periodista, ex secretario general de Médicos Sin Fronteras, avisa de que en África no se han podido distribuir test masivos para detectar el coronavirus y que, por lo tanto, las cifras que se reflejan de contagios -más de 15.000- y de muertes -alrededor de un millar- "no son ni de lejos las que están realmente ocurriendo".

A este problema se suma la dificultad para aplicar medidas de confinamiento en las grandes ciudades, "donde se convive en pequeños espacios", tal como sucede "en los campos de refugiados o en grandes urbes de América Latina", consideradas zonas muy vulnerables.

Con el avance de la pandemia "se habla de comparar esta crisis sanitaria con una guerra, pero esto no lo es, entre otras cosas porque no hay más trinchera que la salud pública, a pesar de que ha provocado una catástrofe humanitaria exactamente igual a la causada por conflictos bélicos", señala Vilasanjuan.

"La Segunda Guerra Mundial generó inseguridad para la economía de muchos países -recuerda el experto-, y por eso se crearon la ONU, los acuerdos de Bretton Woods o el Banco Mundial. Ahora tendremos que hacer una reflexión similar, ya que una pandemia nos ha hecho parar la economía porque somos incapaces de dar respuesta a la emergencia, y habrá que investigar qué nuevos mecanismos globales necesitamos".

Por Pilar Tomás