Rector UIMP: Universidad y Ciencia deben ir juntas pero con suficiente apoyo

La Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) inicia este lunes sus Cursos de Verano 2018 y su nuevo rector, Emilio Lora-Tamayo, explica a Efe la extensa programación preparada, además de repasar otros temas como el nombramiento de Pedro Duque como ministro de Ciencia, Innovación y Universidades.

"Siempre he dicho que la ciencia, la investigación y las universidades deben estar juntas", pero lo importante también es que "de quien dependen tengan el suficiente apoyo" y los "recursos necesarios", afirma Lora-Tamayo, que reconoce que, "como a todo el mundo", le sorprendió la designación de Duque.

Potenciar la "I" de la UIMP, es decir, la internacionalización, es una de las principales metas de quien ha presidido el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) los últimos cinco años.

PREGUNTA: ¿Qué diferencia a la UIMP de las demás universidades?

RESPUESTA: El factor diferencial más importante es que no tiene profesores y de cara a cada curso se pueden seleccionar los mejores expertos y ponentes porque no estamos comprometidos con nada.

También tiene una gran capacidad de reacción ante cualquier novedad y a estas alturas sería posible que se incorporara algún curso de actualidad.

P: ¿Qué destacaría de las actividades de este verano en la UIMP?

R: Hay programadas más de 160 citas académicas y casi 80 actividades culturales, ofreciendo un panorama de actualidad y puesta al día muy reciente y en muchos aspectos, científicos, técnicos y sociales.

Los cursos están enfocados a la enseñanza de la lengua y la cultura española, pero también se ha apostado por la internacionalización de actividades y, por ejemplo, al programa de conferencias acude la profesora Marlene Wind, de la Universidad de Copenhague.

En cuanto al número de alumnos, esperamos igualar o mejorar a los 5.500 registrados en 2016 y 2017, aunque tampoco caben muchos más.

El porcentaje de alumnos extranjeros se acerca al 6 % y uno de nuestros objetivos es mejorarlo.

P: ¿Se cuenta con un presupuesto suficiente?

R: El presupuesto es de 22 millones de euros y, de ellos, 4,5 millones vienen de los presupuestos generales y el resto son patrocinios. Tengo que destacar que las actividades culturales son de entrada libre.

Me ha sorprendido de la UIMP que funciona con unos recursos deficientes (humanos y económicos) y esa carencia no se nota por puro voluntarismo. Me quito el sombrero ante la profesionalidad, interés y compromiso de la gente para que funcione la representación todos los días. Pero eso no es sostenible, hay que tener algo más solido.

P: ¿Qué otros planes se ha marcado como rector de la UIMP?

R: La internacionalización de la UIMP es uno de ellos, contar con sedes en otros países. Ya tenemos alguna demanda por parte de algún país iberoamericano que exploraremos el próximo otoño.

También hay que explotar las sinergias con el Instituto Cervantes y con nuestras representaciones en el extranjero, como en Portugal, a través de la embajada.

En España, además de la sede administrativa de Madrid contamos con una decena de sitios con una actividad parecida a la que hacemos en Santander pero que se desarrolla en primavera y otoño.

P: ¿Cómo valora que Ciencia y Universidad se hayan unido en un solo ministerio?

R: Siempre he dicho que la ciencia, la investigación y las universidades deben estar juntas porque el sistema público de investigación en la mayor parte de los países está soportado fundamentalmente por la universidad y la investigación que se hace en ella.

En España, el 75 u 80 % de la investigación pública se hace en la universidad y el resto en hospitales y organismos públicos de investigación, destacando por su volumen el CSIC.

Otra cosa es que tengan suficiente respaldo y apoyo para poder gestionarse como se debe. La economía se basa en la innovación y esta tiene uno de sus pilares más importantes en la investigación; si no alimentamos la investigación la economía se va a ver resentida.

P: ¿Qué le parece el nombramiento de Pedro Duque como ministro?

R: A todos nos ha sorprendido. Ha participado en muchos proyectos de investigación y la conoce bien y la prueba de que la conoce es que ha dicho que tenemos que crecer.

Duque ha hablado de cifras, y a pesar de que cree que no pueda llegar al 2 % del PIB para Ciencia e Innovación ya es bueno que marque un objetivo tan claro. Le tienen que hacer caso.

P: ¿Cómo ve la investigación en España?

R: La médula de lo que es la investigación no está tan dañada para que con los recursos necesarios, en este caso regando esa planta, se regenere y pueda crecer. Pero no es una situación sostenible en el tiempo. Tenemos que regenerar el crecimiento de la investigación para tener una velocidad de crucero, que es necesaria para alcanzar las metas que nos hemos propuesto.

Me gusta destacar que la investigación ha despuntado en los últimos veinte años, pero porque antes se han sembrado las bases. Tenemos una deuda pendiente con gente que ha estado trabajando en investigación en circunstancias muy duras y sin ningún tipo de reconocimiento y que ha posibilitado que en los años 70 se construyera toda una línea que ha representado el despunte de la ciencia.

Olivia Alonso y Pilar Rodríguez Veiga