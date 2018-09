Rectores piden a Parlamento hablar más de ayudas a Universidad que de tesis

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha dicho hoy que le gustaría que en el Parlamento se hablara más de la financiación de la Universidad o de las condiciones en las que trabaja el profesorado y los investigadores que de una tesis.

Lo ha dicho antes de entrar a la presentación del último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD), donde al ser preguntado por la polémica sobre la tesis del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho: "el presidente de CRUE no tiene la más mínima opinión sobre ese tema".

"No la he leído, no la conozco (la tesis de Sánchez) y el presidente de CRUE no se va a guiar por los comentarios parciales que se hagan sobre esa tesis", ha recalcado.

Fernández ha asegurado que desde el punto de vista formal y legal es "muy difícil" la precisión exacta de qué es plagio y que no, por lo que ha pedido "rigor y prudencia".

Hay distintas metodologías para hacer una tesis, diversas formas de desarrollarlas y hay que ver el conjunto de una tesis que ven muchos expertos, ha declarado.

Además, Fernández ha subrayado que el próximo día 26 irá al Parlamento junto con varios agentes sociales para presentar a la presidenta de la Cámara baja, Ana Pastor, "la petición de una nueva ley de universidades".

"Me parece que sus señorías parlamentarias deberían preocuparse más por la Universidad", de una nueva ley "por consenso" sobre ella, ha insistido.

"Pido a todos los políticos de cualquier condición -ha continuado- que nunca utilicen la universidad de forma poca rigurosa".

Fernández ha recordado que "nos ha costado mucho y muchos años tener la Universidad que tenemos" y ha hecho hincapié en que los casos que se están investigando en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) se refieren "a un instituto" en concreto.

El presidente de los rectores ha comentado que es un caso entre 200.000 estudiantes de las universidades.

"Nadie lamenta más que el presidente de los rectores y rectoras que se haya producido un caso que no se tenía que haber producido", ha enfatizado.

"Tenemos muchos controles y a lo mejor hay que reflexionar sobre si debe haber alguno más", ha añadido.