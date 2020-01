Reducción de emisiones necesita mayor ambición climática, según los expertos

Es necesaria "mayor ambición" climática por parte de los países para reducir las emisiones de CO2 y lograr que la temperatura global no exceda 1,5 grados sobre la actual, como recogen diferentes informes científicos y explican expertos coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la reducción de emisiones.

El Día Mundial por la reducción de las emisiones de CO2, que se celebra el 28 de enero, fue instaurado por Naciones Unidas para concienciar y sensibilizar a la población mundial sobre el emergencia climática y los impactos ambientales que ésta ocasiona.

Las emisiones de dióxido de carbono (CO2) provienen principalmente de dos fuentes: la quema de combustibles fósiles y el cambio en el uso de los suelos, según el Atlas Global del Carbón.

China es el país que más emite a la atmósfera con 10.065 millones de toneladas anuales de CO2, seguido por Estados Unidos (5.416), India ((2.654), Rusia (1.711), Japón (1.162), Alemania (720) e Irán (720), según el Atlas Global del Carbón.

Entre los países iberoamericanos, México figura en el décimo segundo lugar, con 477 millones de toneladas anuales de CO2, y Brasil dos puestos más abajo con 457, mientras España está en el número 24 con 268 millones y Portugal en el 56 con 51 millones de toneladas.

La reducción de las emisiones a la atmósfera es una de las recomendaciones recogidas en los informes científicos del Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), que recomiendan una subida de la temperatura no superior a 1,5 grados para evitar el colapso global.

Muchos actores coinciden en acelerar las acciones para lograr esa reducción de la temperatura, sin embargo, es necesario actuar ya porque hasta el momento la temperatura ha subido 1,1 grados, según los científicos.

Las emisiones a nivel global el año 2018 siguieron creciendo a pesar de los compromisos recogidos en el Protocolo de Kioto en 1997 sobre reducción de emisiones.

En la última Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático (COP25) -celebrada en Madrid bajo presidencia de Chile- los casi 200 países participantes no llegaron a un acuerdo para la reducción de emisiones, como recoge además el Acuerdo de París.

Expertos consultados por EFE coinciden en la necesidad de "aumentar la ambición en la reducción de emisiones de gases a la atmósfera para ajustar los índices fijados por los científicos".

Según la directora del Basque Centre for Climate Change (BC3), María José Sanz, algunos países han logrado una reducción de emisiones, sin embargo esa reducción "no es generalizada ni suficiente".

Europa, pionera en la lucha climática con la aprobación del Acuerdo Verde o Green New Deal, elevó del 40 al 55 % la reducción de emisiones para el año 2030, con el objetivo de alcanzar la neutralidad en 2050.

Los países tienen hasta finales de 2020 para mejorar sus aportaciones a los compromisos de reducción de emisiones (NDC, por sus siglas en inglés) con miras al periodo 2020-2025.

Sin embargo en la cumbre de Madrid, los países "no demostraron mayor ambición de reducir las emisiones" aunque no era el objetivo final de la reunión, según Sanz, para quien los estándares señalados hasta el momento de reducción "no son suficientes, seguimos sin tener mucha ambición".

Para Sanz, España ha demostrado una "ambición mayor con el incremento de sus objetivos" recogidos en los proyectos aportados a Europa.

El coordinador de clima y energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha coincidido en que "es necesaria mayor ambición en la reducción de emisiones si se pretenden ajustar los índices con los fijados por los científicos".

Sin embargo, en los últimos años se están dando pasos contrarios por la oposición de países como Estados Unidos, que ha declarado su salida del Acuerdo de París, y la de Brasil, que amenazó con seguir los pasos del primero, posición que no ha materializado.

Según Andaluz, en España es necesario reducir las emisiones del transporte y la generación de energía y más concienciación social, optar por un consumo más responsable de energía con la opción de las renovables, el fomento del transporte público y un sistema agroalimentario sano para el individuo y el planeta, con productos locales y más sostenibles.

Según el activista de Ecologistas en Acción, la política del actual Gobierno va bien encaminada, "pero no es suficiente", ya que, según los informes científicos, España tendría que duplicar o triplicar la reducción de emisiones con miras al 2030.