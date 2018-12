La Reina preside reunión de FAD que lanza primera campaña completamente digital

La reina Letizia ha presidido hoy una reunión del Patronato de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) en la que se ha presentado su primera campaña de sensibilización social exclusivamente digital y un programa para el fomento del pensamiento crítico entre los adolescentes.

A su llegada al Campus Repsol, que ha albergado esta sesión de trabajo, doña Letizia ha sido recibida por el presidente del grupo petrolero español, Antonio Brufau, y el máximo responsable de la FAD, Ignacio Bayón, quien, junto a la directora general, Beatriz Martín Padura, ha expuesto las grandes líneas de trabajo de la fundación y las actividades previstas para 2019.

Entre estas actuaciones figuran nuevos proyectos de cooperación al desarrollo en El Salvador, Nicaragua y Colombia, tres de los once países iberoamericanos en los que la FAD ha trabajado desde 1995, en colaboración con diferentes entidades, para favorecer la inserción educativa y laboral de los jóvenes, prevenir los riesgos sociales, promover la cultura de paz y fomentar la ciudadanía global.

Durante la reunión, el patronato ha estudiado la nueva campaña de sensibilización de la FAD dirigida a los jóvenes, la primera que se desarrollará íntegramente en el ámbito digital y que, bajo el nombre "The Real Young", se pondrá en marcha la semana próxima.

"Por primera vez queremos dirigirnos a los adolescentes y jóvenes españoles de tú a tú y en los entornos donde se mueven, que son fundamentalmente digitales", ha subrayado Martín Padura, antes de explicar que la FAD desea "darles voz" y contribuir a "romper falsos estereotipos que dificultan su desarrollo", como que "que no se comprometen con nada, no se esfuerzan o no les interesa la cultura".

Doña Letizia y los patronos de la fundación han examinado también el programa "(In)fórmate", con el que la FAD, en colaboración con Google y numerosos medios de comunicación, pretende llegar en los próximos dos años a 30.000 adolescentes de 14 a 16 años para fomentar en ellos el pensamiento crítico y la alfabetización mediática.

Con este programa, la fundación desea ayudar a los adolescentes a "distinguir lo útil y veraz de los datos falsos, no contrastados o irrelevantes" entre la gran cantidad de información que les rodea en un mundo hiperconectado, así como contribuir a que ellos mismos produzcan "contenidos veraces y útiles, con rigor y respeto a la propiedad intelectual".

Además, en esta sesión de trabajo se ha presentado el nuevo lema o "frase explicativa" que acompañará al logotipo de la FAD en los próximos años: "Por una juventud más sana, comprometida, crítica, curiosa, flexible, creativa..."

Este lema descriptivo será dinámico, ya que incorporará en cada momento diferentes adjetivos, según ha precisado la directora general, y responde al reto de la fundación para consolidarse como una entidad social que trabaja en favor del desarrollo juvenil desde todas las áreas que afectan a su bienestar y no solo desde la prevención de los consumos de drogas.

Junto a doña Letizia, presidenta de honor de la FAD, y los directivos de la fundación, han participado en esta reunión Miguel Carballeda (ONCE), José Antonio Álvarez (Grupo Santander), Sergio Oslé (Movistar Plus), Nathalie Picquot (Twitter España), José Creuheras (Planeta y Atresmedia), Antonio Asensio (Grupo Zeta), Rosa María Mateo (RTVE) y Fernando Garea (Agencia EFE)

Enrique Cerezo (EGEDA), Francisco de Bergia (Telefónica), Antonio Fernández-Galiano (Unidad Editorial), Fernando Giménez Barriocanal (COPE), José Joly (Grupo Joly), Asís Martín de Cabiedes (Europa Press), Javier Moll (Prensa Ibérica), Antonio Miguel Méndez Pozo (Promecal), Francisco Ruiz (Google España), Ignacio Polanco (Fundación Santillana) y Enrique de Ybarra (Fundación Vocento) se encontraban también entre los patronos asistentes.