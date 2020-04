Responsable de cocina en un hospital: "Un día más en la batalla"

Antonia Muriel es responsable de cocina en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde ha colgado un cartel en el que se puede leer "¡Ánimo valientes! Un día más en la batalla, un día menos para la victoria" en la crisis sanitaria del coronavirus.

Con este mensaje buscar animar a los trabajadores a su cargo, reconocer su "esfuerzo", rebajar la "tensión psicológica" generada por el "miedo" al contagio y en algún caso "aliviar" el "dolor" por tener a algún familiar enfermo por COVID-19, explica Antonia en una entrevista con Efe.

"La semana anterior al confinamiento, nosotros ya notábamos la subida de enfermos por coronavirus", recuerda Antonia, quien indica que desde el primer momento el comité de crisis del hospital decidió emplear material desechable para las comidas.

En las Urgencias, se sustituyeron las bandejas -con un primer plato, un segundo y un postre- por una bolsa con un zumo, un sandwich y un yogur porque muchos pacientes estaban sentados en sillones y en su mayoría eran personas mayores.

Cada día iban cambiando las directrices, conforme el hospital iba transformándose prácticamente en monográfico de coronavirus.

"De seiscientas comidas y cenas diarias, que se pueden dar en los picos más altos de un invierno normal con la gripe, hemos pasado a mil comidas y cenas diarias", apunta.

La cocina está dividida en tres grupos, uno que elabora la comida, otro que se encarga de colocarla en las bandejas con sus etiquetas y otro que distribuye las bandejas por las distintas plantas del hospital.

Antonia, que es la responsable de un equipo de dieciocho personas encargado de elaborar la comida, precisa que parte de su grupo ha tenido que reforzar la distribución en las distintas plantas porque se ha triplicado el número de pacientes del hospital.

Antes, el pinche de cocina le entregaba la bandeja a la auxiliar de enfermería diciéndole el número de habitación y de cama a la que correspondía, mientras que ahora tienen que darle los platos desechables para cada paciente, sin la bandeja, para evitar la entrada de "material contaminado a la cocina".

La distribución de las bandejas se ha convertido en "un proceso lento", por el aumento del número de pacientes del hospital, a pesar de que se ha reforzado la plantilla y se han restringido las vacaciones y los días festivos de los trabajadores.

En la cocina, donde ya utilizaban guantes y mascarilla a diario por salubridad hospitalaria antes de la emergencia del coronavirus, no han tenido que adoptar nuevas medidas de protección, aunque las personas que van a las plantas han recibido mascarillas quirúrgicas.

La dieta de los pacientes COVID es hipercalórica e hiperproteica para reforzar el sistema inmune y por el estado de desnutrición que presentan muchos de ellos, porque están inapetentes, con pérdida de sabor, hipoxia, fiebre y debilidad muscular, y en algunos casos es astringente, ya que muchos presentan un proceso diarreico por la medicación.

Durante una conversación con una compañera gobernanta de cocina, Antonia comentó que iba a enviarle un mensaje al tío de una amiga que estaba ingresado en el hospital por coronavirus y entre las dos decidieron poner notas de aliento para todos los pacientes.

"Primero, -recuerda- se animaron un pinche y su novia y, ahora, todos los días viene gente con tarjetas que han hecho sus hijos o sus sobrinos y que pegamos a los productos lácteos", con lemas como "Después de la tormenta, siempre sale el sol. ¡Ánimo guerrero!" o "Nunca caminarás solo. Estamos contigo".

El personal de Enfermería les respondió con un cartel adherido a un carro de comida: "¡Gracias! Nos emocionan vuestros mensajes. ¡Sois geniales!".

De esta forma, asegura, han conseguido alegrar a los pacientes, que están muy solos, y combatir la "desazón" de los trabajadores de la cocina, que no están en primera línea, pero tienen miedo porque van a trabajar donde está el "bicho".

"La sensación de que te vas a contagiar no te la quita nadie. Cada vez que toso o me encuentro un poco cansada me busco los síntomas y pienso que ya está aquí. De hecho, hay compañeros que han caído y están en casa. He tenido familiares muy graves y he ido al trabajo con ese dolor", confiesa.

"Todos tenemos asumido que el volumen de trabajo va a ser alto hasta el mes de mayo. Sobre las seis y media de la tarde, una aplicación informática nos da el volumen de cenas que tenemos que dar por plantas. Todos nos agarramos a esa cifra, que va bajando muy despacito", afirma.

Como responsable de la cocina, Antonia trata de infundir ánimos a los trabajadores a su cargo, con reuniones, agradecimientos, juegos de grupo y aplausos, lo que ha aumentado la camaradería y la convicción de que hay que seguir "hasta que el cuerpo aguante".

Ximena Hessling