Retiran una orden de parar las obras de un muro fronterizo privado en EE.UU.

El alcalde de la ciudad de SunLand Park (Nuevo México), Javier Perea, confirmó este jueves que ha sido retirada una orden de detener las obras de un muro fronterizo a cargo de un grupo antiinmigrantes, aunque aseguró haber recibido varias amenazas de muerte en las últimas horas.

En una conferencia de prensa en su oficina, Perea dijo que "aun se requiere que se nos presente más información, pero la orden para detener la construcción fue retirada".

También indicó que se le otorgaron dos permisos al dueño de la propiedad para esta construcción, pero que hay ciertos requisitos que aun deben cumplir.

La decisión del alcalde el pasado martes de detener la obra provocó la inmediata reacción del grupo antiinmigrantes We Build The Wall (Nosotros construimos el muro), que aseguró que pelearía en las cortes.

Una de las razones para esta orden era la altura, de 20 pies (unos 7 metros), algo que la ciudad consideraba incumplía con sus ordenanzas.

Sin embargo, el alcalde indicó que determinaron que la zona donde se construye el muro está clasificada como "industrial" y allí se permiten edificaciones de hasta 36 pies (11 metros) de alto.

Perea, quien aseguró haber recibido varias amenazas de muerte en las últimas horas, sostuvo que todas estas confusiones se deben en gran parte a lo rápido que fue presentado el proyecto y a su rápida puesta en marcha el pasado fin de semana durante el festivo por el Día de los Caídos.

"Debido a que este muro está siendo construido en propiedad privada, no es mucho lo que nosotros podemos hacer", enfatizó el alcalde.

Por su parte, representantes de We Build The Wall dijeron estar satisfechos con la decisión de la ciudad.

"Después de un retraso de 36 horas, estamos listos para continuar", anunció Kris Kobach, ex Secretario de Estado de Kansas y asesor legal de We Build The Wall, una organización registrada en el estado de Florida, según su página web.

En otra conferencia de prensa frente al tramo de muro construido, Kobach aseguró este jueves que la orden para frenar la construcción fue producto de "una confusión" ya aclarada.

Por su parte, Brian Kolfage, fundador de We Build The Wall, calificó como "un primer paso" la construcción de este tramo, al que denominó un camino para "asegurar la frontera".

El grupo dijo haber recaudado 23 millones de dólares para esta tarea.

Financiado con donaciones privadas, el primer segmento del muro en SunLand Park cuenta con sensores de movimiento, cámaras de video y luces.

Una vez terminado, el muro medirá 2.300 pies (700 metros) de largo y unirá dos segmentos de muro fronterizo ya existentes que se encuentran en la base del monumento conocido como Monte Cristo Rey, a un lado el Río Grande, en Nuevo México.

También contará con una torre de vigilancia donde los agentes fronterizos tendrán una mejor "vista" del lugar.

Kobach aseguró que la Patrulla Fronteriza tendrá acceso las 24 horas del día a este lugar, así como a las notificaciones emitidas por los sensores y al video de las cámaras de vigilancia.