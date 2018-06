El rector de la Rey Juan Carlos intenta crear un cortafuegos y cesa al vicerrector de Posgrado tras el caso Cifuentes

El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Javier Ramos, ha tomado la decisión de intentar atajar su crisis interna por la gestión del caso Cifuentes cesando a algunos responsables de la universidad pública. El primero en caer ha sido José María Álvarez Monzoncillo, hasta ahora vicerrector de Posgrado, el departamento donde sucedieron las irregularidades académicas que investiga la jueza Carmen Rodríguez-Medel, aunque años antes de que él estuviera en el cargo. Algunas fuentes universitarias señalan que habrá más ceses en las próximas horas o días.

Monzonzillo fue nombrado por Ramos cuando éste ganó las elecciones de 2017 (también el anterior rector contó con él desde 2013 como vicerrector), y era el máximo responsable de másteres y posgrados. Es también quien corroboró a eldiario.es el día anterior a la publicación del escándalo Cifuentes que la funcionaria Amalia Calonge no tenía competencias para cambiar notas si no era de su departamento: "No sé quien es esa persona, y si no trabaja en posgrado no puede cambiar notas", relató a eldiario.es. Fue el único responsable de la universidad que contestó ese día. Horas después, tomó las riendas de la gestión del caso el propio rector y su equipo. Su responsabilidad en el caso, dado que es muy reciente su nombramiento, se circunscribía a aportar la documentación que solicitara la jueza a su departamento, que custodia los documentos de Cifuentes y Casado.

Monzonzillo sí estuvo en el gabinete de crisis de la URJC el 21 de marzo y que ahora investiga la jueza para saber si se cedió a presiones o quién ordenó falsificar el acta. De hecho, este ya exvicerrector irá a declarar como testigo al juzgado de Instrucción 51 a finales de julio. Algunas fuentes han señalado a eldiario.es que Monzonzillo se negó a salir en la rueda de prensa donde el rector, acompañado de dos catedráticos, dio una coartada a Cifuentes. En aquella comparecencia el asunto Cifuentes se despachó diciendo que todo había sido un error en la transcripción de las notas.

Ramos, cuestionado en su universidad por su gestión del caso, declaró ante la jueza como testigo el pasado jueves contradiciéndose y respondiendo que no recordaba muchas de las cosas que le preguntó la magistrada, que le ha conminado a ser más resolutivo en la entrega de documentación. Falta por aclarar si Ramos tuvo un papel en la falsificación del acta, si sabía que había sido reconstruida o si hubo presiones de la directora de gabinete de Cifuentes, la asesora Mayte Feito y el consejero de Educación, Rafael Van Grieken.

De momento ha decidido gestionar la peor crisis de la universidad que dirige con este cese y se esperan algunos otros en breve. La URJC ha sido contactada por eldiario.es pero de momento no ha respondido concretamente sobre los ceses ni sus motivaciones. Las fuentes de la universidad se remiten a que "en este momento no hay nadie cesado".