Ribera defiende Madrid Central y avisa a Almeida de la posible multa de la UE

La ministra para la Transición Ecológicaen funciones, Teresa Ribera, ha defendido este jueves la zona libre de emisiones de Madrid Central y ha pedido al Gobierno del Ayuntamiento de Madrid que actúe "al menos a tiempo de evitar "la multa que nos va a caer por parte del Tribunal de Justicia" de la UE por incumplimiento de emisiones contaminantes.

España está "perfectamente preparada para un acuerdo verde, para una transformación de su economía y de su sociedad para hacerla mucho más inclusiva, socialmente justa y medioambientalmente ajustada", ha añadido durante su intervención en el Foro Líderes de la Agencia EFE, donde ha repasado el papel de España y de la UE en la lucha contra el cambio climático y los preparativos de la próxima cumbre del Clima (COP25).

"Esto no significa que todo el mundo lo vea con el mismo compromiso y la misma intensidad, ni tampoco con la misma convicción. Es un tema en sobre el que he tenido la ocasión de hablar, protestar e insistir pública y privadamente con el alcalde de Madrid", ha dicho.

Para la titular de la cartera de Medioambiente, "lo que no es razonable es que Madrid sea de las pocas capitales europeas donde no haya una zona de bajas emisiones, por no decir una zona de cero emisiones y no pequeñita, como la que con mucho esfuerzo logró sacar adelante la corporación municipal anterior".

"Madrid es enormemente privilegiada" en su orografía, en sus servicios públicos de transporte y también en su "convicción personal", por lo que "hay capacidad de acelerar la realidad madrileña en favor de la salud pública, de la calidad del aire, la ocupación de los espacios públicos, y de la relación del ruido", según la ministra.

Ribera confía en que la actual corporación municipal "se dé cuenta más pronto que tarde y desde luego acelere, construya sobre lo que ya existe en lugar de deshacer lo que existe para ver qué otra cosa se le ocurre".

Y que "actúe a tiempo de al menos evitar la multa que sin duda nos va a caer por parte del Tribunal de Justicia, porque también es una obligación, es ley y no solamente voluntad" la defensa de la salud pública de los ciudadanos y de los madrileños, ha concluido.