Ribera al PP: Llevar la contraria no es una manera de encontrar respuestas

La vicepresidenta para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha reprochado este miércoles al PP que "siempre" lleve la contraria, una postura con la que, a su juicio, no se encuentran respuestas a los problemas que afronta España en esta crisis causada por el coronavirus.

Lo ha dicho Ribera en el pleno del Congreso al ser interpelada por el diputado del PP José Ignacio Echániz, quien ha acusado al Ejecutivo de mentir y de ser negligente en su gestión de la pandemia y le ha insistido en la necesidad de hacer públicos los nombres del comité de expertos que asesoran en la desescalada.

Ribera ha lamentado que el PP cuestione cada decisión y cada propuesta del Gobierno: "Si es a por que es a, si es b porque es b, si es c porque es c, da lo mismo lo que se diga, cuándo se diga o cómo se diga, siempre es llevar la contraria, eso no es una manera de encontrar respuestas a los problemas que tenemos que enfrentar", ha recalcado.

En este sentido, la vicepresidenta cuarta ha tendido la mano al PP para buscar "con moderación" propuestas y las mejores capacidades del país para afrontar una emergencia como la actual y si el PP no acepta, tendrá en frente al Ejecutivo.

Pero no como enemigos, ha puntualizado Ribera, sino como representantes públicos "responsables" que deben velar "por el conjunto de una España democrática que se construyó desde la unidad y debe reconstruirse del mismo modo".

"Les vuelvo a tender la mano, estaremos encantados de trabajar con ustedes", ha reiterado Ribera, que en su intervención ha detallado varias de las iniciativas del Gobierno y ha expuesto las distintas actuaciones acerca de la preparación de la desescalada.

La vicepresidenta ha considerado que las palabras utilizadas por Echániz en su discurso como "irresponsabilidad", "negligencia" o "desprecio" no las reconoce en un partido de centroderecha como el PP: "Intervenciones como la suya las podría firmar el extremismo o un grupo antisistema", ha opinado.

Echániz ha insistido en que el Gobierno eligió "encerrar a la población en lugar de protegerla" y que lo hizo tarde y ha considerado que la desescalada está siendo "aun peor".

España, ha dicho, está hoy "infinitamente peor" que cuando el PSOE llegó al Gobierno algo que, a su juicio, no es una casualidad porque "la izquierda siempre se va arruinando España" y ha augurado que todo lo que va a ocurrir en los próximos meses y años la sociedad "no lo va a olvidar nunca".