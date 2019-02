Richard Heinberg: "Es necesario fomentar lo local contra el cambio climático"

El profesor estadounidense Richard Heinberg, del Post Carbon Institute, propone fomentar el desarrollo de las economías locales para combatir las consecuencias del cambio climático, un problema que afrontamos todos y del que el público en general y algunas autoridades son "completamente ignorantes".

El profesor Heinberg es uno de los ponentes de un taller previo al desarrollo del seminario 'Comer contra el colapso, el inevitable fin del modelo alimentario agroindustrial', que ha organizado el Medialab Prado de Madrid.

El taller de Medialab Prado forma parte de la red "Doing It Together Science (DITOs)" (Hagamos ciencia juntos), en el marco del programa europeo Horizonte 2020.

"Esto no va a cambiar hasta que haya una verdadera crisis ecológica o financiera", sostiene el profesor del Post Carbon Institute de California (EE.UU.); sin embargo, asevera que muchos investigadores ven "el final de la era de los combustibles fósiles, a pesar de que "ha habido poco esfuerzo por parte de las sociedades para independizarse de la dependencia del petróleo y del gas".

Se lamenta Heinberg en entrevista con EFE de que "el público en general es completamente ignorante sobre estos problemas" que padecemos, porque "el cambio climático es la peor crisis ecológica que hemos afrontado como especie y en los ecosistemas en la última centuria".

Pero "los políticos y la gente poderosa no están lejos de la gente común" en la comprensión de estos problemas, dice Heinberg, y sostiene que es "muy triste decirlo, pero he compartido charlas con algunos líderes políticos y algunos millonarios y algunos entienden estos problemas, pero son incapaces de plantear soluciones".

"Otros ni siquiera entienden la crisis actual de los combustibles fósiles y el cambio climático", asegura, y añade "que entonces es inútil pensar que nuestros líderes pueden salvarnos".

Por ello, cree firmemente que una solución potente es la de "fomentar las economías locales para evitar las importaciones de productos" y con ello el transporte marítimo y aéreo que son de los sectores que más combustibles fósiles consumen.

Considera, no obstante, que ésta situación es insostenible, y a pesar de que el sistema financiero actual está sostenido por los grandes lobys, tiene su fecha de caducidad.

Por ello, cree que es necesario fomentar el trabajo en comunidad y la resiliencia como estrategias, como lo está haciendo el Post Carbon Institute, con un amplio campo de sectores en los que ya trabaja como: el agrícola-alimenticio, el energético, la construcción sostenible y colaborativa y la creación de negocios locales responsables.

"Si trabajamos en comunidad seremos capaces de resolver todos esos problemas, seremos capaces de cuidar la naturaleza de forma cercana, con gente cercana", asegura.

Sostiene, no obstante, en la importancia de concienciar a la gente en la necesidad de reducir el consumo y "encoger" los sistemas económicos "logrando una vida más placentera y amigable".

Todos los sistemas actuales tienen que ser "rediseñados en el curso de este siglo", por ello llama a la juventud a aportar conocimientos, iniciativas y esfuerzo para lograrlo en este siglo.

Lourdes Uquillas