"El Rico" libera a preso de 33 años condenado por un delito contra la salud pública

La Cofradía de Nuestro Padre Jesús el Rico de Málaga ha cumplido hoy con la tradición del Miércoles Santo y ha liberado a un recluso de 33 años que fue condenado a tres años y un día de prisión por un delito contra la salud pública y que ingresó en la prisión de Alhaurín de la Torre en octubre de 2017.

Como es costumbre los hombres de trono que portan ambas imágenes, la de Jesús el Rico y la de María Santísima del Amor, se han arrodillado para que el Cristo, de brazo articulado, hiciera su tradicional bendición.

El reo, ya liberado, acompaña al titular el resto de desfile procesional, al igual que agentes de la Policía Nacional, debido a que "El Rico" es el Hermano Mayor Honorario del cuerpo.

Al acto de liberación ha acudido el ministro de Justicia, Rafael Catalá, quien ha afirmado que "un año más" el Gobierno central ha atendido "la petición de la Cofradía" y ha mencionado la "generosidad" de la sociedad malagueña, mientras que el Obispo de Málaga, Jesús Catalá Ibáñez, ha mantenido que es "un hermoso gesto".

Al acto ha acudido también el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, entre otros.

Los miembros de la cofradía se vieron sorprendidos el año pasado al comprobar que no figuraba ningún indulto propuesto por la misma en el acuerdo adoptado entonces por el Gobierno, lo que supuso que la tradición, que se había cumplido ininterrumpidamente desde hacía 75 años, no se celebrase el Miércoles Santo, porque los reclusos propuestos no cumplían los requisitos.

Finalmente el 1 de julio la Cofradía celebró la liberación de un preso para cumplir la costumbre, basada en una pragmática que Carlos III dictó en 1759 tras una epidemia de peste en Málaga que incidió gravemente entre la población, por lo que se suspendieron los desfiles procesionales de 1759.

Los reclusos solicitaron entonces al alcaide sacar ellos en procesión la imagen de "El Rico", de la que se declaraban fervientes devotos, pero les fue denegada la petición y decidieron escapar de la cárcel para llevar a hombros la imagen por las calles malagueñas.

Tras el desfile procesional volvieron a la prisión, lo que coincidió con la repentina desaparición de la epidemia, un hecho que fue interpretado como un milagro que impresionó a Carlos III, por lo que concedió el privilegio, ratificado por Juan Carlos I poco después de ser proclamado Rey.

La imagen de Nuestro Padre Jesús "El Rico" es obra de José Navas Parejo de 1939, y representa a Cristo cargando con la cruz camino del Calvario.