Riqueza de los 43 más ricos de Australia crece cada día 63 millones de euros

La riqueza combinada de las 43 personas más ricas de Australia creció el año pasado en unos 100 millones de dólares australianos (62,93 millones de euros) cada día, informó hoy Oxfam Australia.

Esto supuso un aumento total de 36.000 millones de dólares australianos (22.650 millones de euros), precisó la organización en un comunicado emitido antes del inicio del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza).

"Esos 36.000 millones del aumento de la riqueza en un año es suficiente para financiar la mitad del presupuesto total del Gobierno federal (australiano) para la sanidad en el presente año fiscal", dijo la directora ejecutiva de Oxfam Australia, Helen Szoke.

La riqueza total del 1 por ciento de las personas más ricas de Australia, que es de casi 160.000 millones e dólares australianos (100.784 millones de euros), supera al ingreso combinado del 70 por ciento de la población australiana menos favorecida.

Szoke recalcó que las mujeres continúan siendo las menos favorecidas, ya que ganan 85 centavos por cada dólar que gana un hombre en Australia, considerada entre las 20 naciones más ricas del planeta y que registra casi tres décadas de crecimiento económico continuo.

La mayor desigualdad la padecen los indígenas australianos, ya que los hogares indígenas, que se encuentran en el segmento del 25 por ciento más pobre, duplican a los del resto de australianos, según un informe de Oxfam

"Australia está entre las naciones más ricas del mundo, pero la brecha generalizada entre los que tienen y los que no tienen persiste", dijo Szoke, al insistir en que "esta desigualdad simplemente no puede, y no debe, continuar".