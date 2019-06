Rocío: "No me gusta el papel de víctima, no quiero que sepan de dónde vengo"

Rocío se siente afortunada porque vive ajena a la violencia, han pasado ya tres años desde su "escapada" del maltrato continuado del que fuera su marido y, aunque aún siente el peso de lo sufrido, se esfuerza por abrirse paso sin estigmas porque no le gusta arrastrar el papel de víctima.

"Yo soy una de las afortunadas, yo he podido salir adelante y muchas otras, no. No me gusta el papel de víctima porque una vez que te lo cuelgan no te lo quitan. Para mí es muy importante que, si yo no cuento nada, nadie sepa de dónde vengo. No es plato de buen gusto ir con la pegatina de la violencia machista", explica en una entrevista con Efe.

Rocío (que pide aparecer en esta entrevista con un nombre ficticio) sufrió malos tratos físicos y psicológicos por parte de su pareja durante 13 de los 17 años que estuvo casada. Denunció y tuvo que mudarse a otra localidad con sus hijos para estar lejos del agresor.

"Vivíamos los dos en el mismo municipio. Con una orden de alejamiento no era viable, pero él dijo que no se iba. Entonces me tuve que ir a otro sitio con mis hijos, alquilar una casa, cambiar de trabajo, cambiar de todo. Me busqué la vida y como no me dieron ayuda económica tuve que pedir dinero a mi entorno y me busqué la vida para poder irme", rememora.

Rocío habla de "escapada" cuando se refiere al momento en que decidió dar el paso de acabar con el horror.

"Es muy difícil salir. Cada una tenemos nuestras circunstancias, nuestros problemas, nuestros miedos. En este colectivo cada caso es un mundo. Cuando dicen 'si la trata mal, que se vaya'... No es tan fácil, no es tan fácil. Hay muchas cosas detrás: hay hijos, hay familia, el daño psicológico que hacen. Y salir de ahí es muy difícil", narra.

Contar con "un apoyo que te agarre de la mano y te diga 'tira, que vamos a salir de aquí'" es esencial para dar el paso. En su caso, tuvo el respaldo de la familia y también de los servicios sociales de su localidad, "gente superpreparada que conoce muy bien el problema: tienes el apoyo de psicólogos, asistenta social, abogados...".

"Yo he aguantado muchísimo, no soy quién para aconsejar a otras mujeres lo que tienen que hacer, pero si lo están pasando mal que busquen ayuda como sea", subraya.

Tener un trabajo, una relativa independencia económica también es clave para poder salir de la violencia porque son muy pocas las mujeres que pueden acceder a las ayudas económicas: "Si no tienes un sueldo no puedes escapar. Sí, te separas, pero ¿crees que un maltratador va a pasar una pensión a tus hijos?"

"Muchas dan el paso a medias y se echan para atrás. Lo vemos en la televisión: lo denunció pero luego retiró la denuncia. ¿Por qué crees que retira la denuncia? Porque te has visto sola, en la calle, con una mano delante y otra detrás y con ese ahí detrás de ti todavía y sin que nadie te ayude a quitártelo de encima", lamenta.

"Al final la quitas y vuelves a lo malo que conoces porque no ves otra opción, no ves otra salida. Es muy difícil salir sin tener ayuda", continúa, y destaca las dificultades de incorporarse al mercado laboral tras años de aislamiento.

Con 45 años y después de encadenar varios contratos basura durante tres años, este mes Rocío comienza un trabajo estable con la ayuda del programa "Escuela Mutua" de la Fundación Mutua Madrileña, destinado a formar e integrar en el mercado laboral a mujeres víctimas de violencia de género.

Este año, diez supervivientes de la violencia machista pasarán a formar parte de la plantilla del Grupo Mutua -sin que sus compañeros sepan su condición de víctimas- y Rocío pide a las grandes empresas que promuevan más iniciativas como esta para que las mujeres tengan una oportunidad.

El psicopedagogo encargado de su formación, Patxi, reconoce que es muy problemático para estas mujeres encontrar un trabajo digno porque algunas han estado hasta tres décadas fuera del mercado laboral.

Después de dos ediciones del programa, el formador hace hincapié en que denunciar es para estas mujeres "un paso al abismo" y que tener un trabajo es "la base para rehacer su vida": "Una vez cubierta esa faceta pueden empezar a curar sus heridas".

Rocío pide a grandes compañías que se esfuercen por intentar ayudar al colectivo de mujeres maltratadas: "Ya no tenemos 20 años, no nos quieren, no somos un activo para una empresa. Las compañías tienen millones y millones, deberían esforzarse".

Ella asegura que nunca podrá despojarse de la "mochila" de haber sufrido años de maltrato y que tampoco quiere hacerlo porque eso la ayudará a no volver a equivocarse. Como si fuera ella la que se hubiera equivocado. Quiere volver a empezar, sin etiquetas ni estigmas.

"Ahora soy feliz, por lo menos lo intento. Tengo por qué serlo: tengo hijos, un trabajo con el que me siento muy ilusionada, estoy estudiando a mi edad, que para mí es un logro personal muy importante. Es un buen momento", concluye. Por fin.

Violeta Molina Gallardo