Rodríguez: "Lo que más me preocupa en este momento es que haya rebrote"

El consejero de Sanidad de Cantabria, Miguel Rodríguez, señala que en esta fase "de superación" de la crisis de la COVID-19, lo que más le preocupa es que se produzca un rebrote, avisa de que no se puede descartar que en el futuro puedan repetirse pandemias, y confía en que, tras esta experiencia, ya no "coja desprevenidos" y haya "mucha más capacidad de reacción".

Rodríguez no se atreve a asegurar si las medidas de distancia social y el uso de protección se van a tener que mantener indefinidamente, pero sí piensa que la pandenia "va a provocar un cambio claro de comportamientos", no solo para la fase de desescalada, sino a más largo plazo.

"No sé si tanto como que tengamos que ir siempre con mascarilla por la calle, yo creo que no, pero tenemos que aumentar las medidas de distancia social, y es posible en un futuro, no digo dentro de cuatro meses o de ocho, pero que en un futuro puedan repetirse pandemias también es posible. Eso es lo que dicen los expertos", dice en una entrevista con Efe.

El titular de Sanidad de Cantabria, médico de profesión y que asumió el cargo el pasado verano tras llamarle el vicepresidente y líder socialista, Pablo Zuloaga, avisa de que "por supuesto" que existe peligro de que haya un repunte de casos positivos. "El riesgo de rebrote no es cero. La mayor parte de los países que han hecho experiencias de desescalada han tenido rebrotes más o menos acusados", destaca.

Y por eso son fundamentales las medidas de distanciamiento social y la higiene, ya que "todo descansa en el comportamiento de los ciudadanos" y en que se mantenga la prudencia, sostiene.

El virus es bastante desconocido pese al elevado número de contagios que hay en todo el mundo y "nadie tiene una bola del futuro" para saber qué va a pasar, afirma Rodríguez, que añade lo que sí se sabe es que no va desaparecer. Se piensa que los factores estacionales, como el calor o la temperatura pueden influir, y por ese motivo se habla de un posible repunte en otoño.

Rodríguez saca pecho de la gestión de esta crisis en Cantabria, una comunidad que está "mejor" que otras y que ha pasado a la fase 1 de la desescalada, un mérito que atribuye sobre todo a los sanitarios, que han trabajado con una "profesionalidad inmejorable".

Reconoce que, con esta crisis, "uno se cuestiona por qué dijo que sí en su momento" a asumir el cargo de consejero de Sanidad, pero antepone a todo el "compromiso". "Eso por supuesto que muchas veces me lo he cuestionado, pero también hay una parte de compromiso y uno tiene que seguir ahí", dice.

Rodríguez apenas comenta las críticas más directas a su gestión y la de su equipo, cuya dimisión ha pedido el Sindicato Médico, con acusaciones también del sector de las residencias.

"Nada que comentar porque de la gestión de las cosas uno puede opinar lo que quiera, pero se demuestra con los hechos. Cantabria está en una situación muy buena en comparación con otras comunidades y eso, evidentemente, es por el trabajo de los profesionales sanitarios y también algo habrá tenido que ver cómo se ha gestionado esta crisis", recalca.

Reconoce que en los inicios hubo cierto "apuro" en los centros sanitarios de la región en cuanto a material de protección porque está crisis "pilló" sin reservas en los almacenes y porque en el mercado no se podían comprar equipos de protección dado que no había.

Pero asegura que el Servicio Cántabro de Salud ha hecho todo lo posible para hacer acopio de material y subraya que, en todo caso, el Tribunal Supremo ha establecido que "la obligación es de medios, no de resultado", de modo que "no se puede exigir que se ponga a disposición de los trabajadores algo que no está en el mercado".

Advierte de que "a toro pasado todo es mucho más fácil de criticar o de valorar" y considera que en la gestión de la crisis se actuó correctamente "con los tiempos y con la información que se tenía" en cada momento. "¿Qué se podría haber decretado antes el estado de alarma? Bueno, sí claro que se podría haber declarado antes, pero yo creo que se actúa con rapidez, y de acuerdo con la información y las circunstancias que había en ese momento", manifiesta.

FUTURO EN ATENCIÓN SANITARIA

Para el futuro, esta crisis va a dejar un modelo sanitario adaptado a la nueva situación. Según explica el consejero, en los centros sanitarios se separarán los pacientes COVID del resto y se van a tomar precauciones para evitar concentración de personas.

Para ello, "habrá que ser más rigurosos con las citas y con las agendas" y se baraja la implantación de horarios laborales "deslizados" para los profesionales, algo en lo que se está trabajando.

"Igual tenemos que tener horarios deslizados en el sentido de que empiecen unos profesionales antes y otros más tarde. Que no todo el mundo empiece a las ocho y acabe a las tres de la tarde, sino intentar variar un poco los horarios para que no haya concentración de pacientes en los centros de salud", apunta el consejero.

Está por ver, entre otras cosas, si hay profesionales que llegan a atender a su cupo en horario de tarde, pero siempre "sin hacer más horas". "Nada impide que por ejemplo un profesional haga su jornada de once de la mañana a cinco de la tarde", pone de ejemplo Rodríguez, que agrega que todos los centros "están recuperando la normalidad poco a poco".

Por Pilar Palazuelos