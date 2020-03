Rosell niega que ley de libertad sexual haya levantado ampollas en feminismo

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha negado este jueves que el anteproyecto de ley de libertad sexual haya levantado ampollas en el seno del movimiento feminista y ha indicado que no le consta ninguna crítica ni desacuerdo procedente de colectivos feministas.

"No me consta ninguna ampolla, me parece que se están exacerbando muchísimo las diferencias y se están atribuyendo a personas de las que no proceden. (...) Ninguna crítica que provenga de un colectivo o movimiento feminista identificado con respecto a esta ley", ha destacado.

"No hay nada -en la ley- que afecte al movimiento feminista salvo el gran orgullo de sentirnos líderes de la protección de los derechos de las mujeres", ha añadido.

Rosell ha explicado que los ataques de "brocha gorda" que ha recibido el anteproyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual "entroncan quizá con las posturas más negacionistas que no quieren ver los triunfos y los avances en derechos humanos".

Esas posturas "que están más orgullosas de la bandera en tela que de la bandera del patriotismo que significa estar a la cabeza y la vanguardia de los derechos", ha subrayado Rosell durante una rueda de prensa en el Ministerio de Igualdad.

La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, que ha participado en la redacción de la ley de libertad sexual, ha asegurado que el texto que fue al Consejo de Ministros ha sido "un trabajo colectivo bien realizado": "Ha habido cosas que se han aceptado y cosas que no, yo no voy a entrar en esas discrepancias en absoluto".

"Actuar contra todas las violencias machistas es una buena noticia que el ruido no puede tapar. (...) Este orgullo lo compartimos todas las feministas", ha defendido.

Rosell ha recordado que el anteproyecto tiene meses de trabajo por delante hasta convertirse en ley, tras recibir las aportaciones de la Fiscalía, del Poder Judicial y del Consejo de Estado y después ser tramitada en el Parlamento.