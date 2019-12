Las Rozas,Pozuelo y Majadahonda ofrecen a Madrid 20 viviendas para refugiados

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha firmado este sábado junto con los alcaldes de Las Rozas, Pozuelo y Majadahonda varios protocolos de intenciones para poner a disposición de Madrid de manera inmediata 20 alojamientos de emergencia para solicitantes de asilo en estos tres municipios.

La rubrica se ha celebrado este sábado en el Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de la capital, entre el alcalde de Las Rozas, José de la Uz, la alcaldesa de Pozuelo, Susana Pérez Quislant, el alcalde de Majadahonda, José Luis Álvarez Ustarroz, y el alcalde de Madrid, todos ellos regidores del PP.

Almeida ha detallado que estas veinte viviendas se ponen a disposición de Madrid para que los solicitantes de asilo puedan entrar de manera "inmediata" y no tengan que pasar la Navidad "al raso".

De los 20 alojamientos, Las Rozas ofrecerá uno; Pozuelo, por su parte, pondrá 9, y la localidad que más contribuirá será Majadahonda, con 10.

"Era uno de los objetivos que perseguía este Ayuntamiento y desde luego no el Gobierno (en funciones) de Pedro Sánchez, que es indiferente e insensible a la situación de emergencia humanitaria que se está viviendo en estos momentos en Madrid por los refugiados", ha aseverado el alcalde.

Almeida ha argumentado que, aunque su Gobierno no tiene "la competencia", sí ejerce la "responsabilidad" que no ejerce Sánchez, a quien acusa de no hacer "ningún esfuerzo".

El alcalde ha reprochado que Gobierno de la nación se haya "desentendido" de sus funciones, y que no le importe "el día a día" de las personas de Madrid y de los refugiados.

"Tengo que repudiar la actitud y conducta que está teniendo el Gobierno de la nación", ha dicho Almeida, quien exige a Sánchez que "asuma la competencia, la responsabilidad, y la lealtad institucional" con los refugiados, y "un rasgo de humanidad".

A Almeida le parece "asombroso" que el Ejecutivo nacional no haya tenido "ningún tipo de contacto" para tratar de solventar la situación que se está dando con los solicitantes de asilo, "más allá de poner excusas y pedir a los demás que le resuelvan las papeletas".

Ha aseverado que desconoce si "en estos momentos" Sánchez está "en condiciones" de "dar esa humanidad" a los refugiados, o "prefiere dársela" a (el líder de ERC, Oriol) Junqueras, o a ERC".

"Eso es lo triste, que entre los problemas de los españoles, de los refugiados y de los independentistas, Sánchez da prioridad a los independentistas", ha agregado.

La alcaldesa de Pozuelo también ha defendido que el sistema de protección social es una competencia estatal, pero que, ante la "falta de responsabilidad", su consistorio, junto con los de Las Rozas y Majadahonda, están "encantados de colaborar" con Madrid.

Los alcaldes de Majadahonda y Las Rozas también han censurado que el Gobierno nacional no haya asumido las competencias respecto a los solicitantes de asilo y además de defender que sus ciudades son solidarias han destacado la necesidad de que haya también solidaridad entre administraciones.

El Ayuntamiento de Madrid gobernado por PP y Cs lleva dos meses exigiendo más plazas de acogida al Ejecutivo en funciones de Pedro Sánchez y denuncia que sus servicios están colapsados ante la llegada de peticionarios que se ha duplicado, pues en 2018 fue de 20.700 personas y este equipo de Gobierno cree que 2019 se cerrará con más de 50.000 -hasta octubre han llegado 41.510 peticionarios-.

Estas veinte nuevas viviendas se unen a los veinte prefabricados ofrecidos por la Comunidad de Madrid a la capital para que no se repita la imagen de familias, muchas de ellas con menores, durmiendo a las puertas del Samur Social.