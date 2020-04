Ruiz Escudero: No hubiese puesto fin a la hibernación económica ahora

El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha opinado este lunes que la reanudación de las actividades no esenciales "no es una buena decisión" desde el punto de vista sanitario y ha asegurado que él "no hubiese puesto fin a la hibernación económica" en este momento.

"Lo único que hemos aprendido de esta epidemia es que hay que ser muy prudentes a la hora de tomar decisiones", ha indicado Ruiz Escudero en declaraciones a La Sexta.

Ha recordado que la semana pasada hubo una reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en la que se habló de la creación de una Comisión de Desescalado y de una Comisión de Salud Pública, pero no se convocó a las comunidades autónomas a la hora de tomar la decisión de reanudar las actividades no esenciales.

La "lealtad" debe ser "bidireccional" entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, ha subrayado el consejero de Sanidad, quien ha planteado que las regiones, "sobre todo, las que peor lo hemos pasado estos días, tengamos la capacidad de opinar y ser partícipes de esta decisión", algo que no ha ocurrido "en ningún momento".

Ruiz Escudero transmitirá este mensaje al ministro de Sanidad, Salvador Illa, esta tarde en una nueva reunión del Consejo Interterritorial al considerar que por "lealtad" su "deber" es "decir las cosas que no se están haciendo bien".

Ha reconocido el liderazgo del Gobierno de España en la gestión de esta crisis sanitaria, pero ha insistido en que "en esta decisión tenía que contar con las comunidades autónomas".

El consejero ha resaltado que desde la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid se ha transmitido a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad que si no estaba claro no se tomara esta decisión ahora, sino que se adoptara más adelante porque "el confinamiento está funcionando" y se refleja "en los resultados asistenciales".

También ha pedido que se tenga en cuenta a "los profesionales sanitarios, que han vivido en primera persona y de manera tan intensa esta catástrofe sanitaria".

"Entiendo lo difícil que es conjugar el dato sanitario con el dato económico, pero es importante que primero paremos el coronavirus para que luego tomemos el resto de decisiones", ha recalcado.