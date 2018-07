Ryanair y sindicatos se verán el martes en el SIMA por el anuncio de huelga

La dirección de la aerolínea Ryanair y los sindicatos convocantes de la huelga de tripulantes de cabina se verán pasado mañana, martes, en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) para negociar el conflicto colectivo.

Según informó el viernes la Unión Sindical Obrera (USO), esta central ha sido citada junto a la otra convocante, el Sindicato Independiente de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Líneas Aéreas (Sitcpla), el martes a las 11:00 horas, después de haber formalizado el preaviso de huelga para los próximos días 25 y 26.

La USO y el Sitcpla son los dos convocantes en España de la huelga, junto a los sindicatos Snvpac portugués, Uiltrasporti italiano y Cne-Lbc belga.

En España están llamados a la huelga más de 1.800 tripulantes de cabina, y en los cuatro países más de 4.000.

Antes, este jueves, 12 de julio, un grupo de pilotos radicado en Irlanda tiene convocado otro paro de veinticuatro horas también en la aerolínea Ryanair.

El jueves pasado, en una rueda de prensa en Bruselas, la presidenta del Sitcpla, Monique Duthiers, denunció prácticas como llamar a empleados al aeropuerto para cubrir vuelos que finalmente no despegan y no pagarles las horas invertidas en la espera o aplicar la legislación nacional o irlandesa para bajas de maternidad y paternidad en función de cuál sea más ventajosa para la empresa.

"Es una compañía irlandesa en la Unión Europea y en el siglo XXI y ha incumplido toda la normativa europea y nacional", lamentó.

Por su parte, el representante de USO Ernesto Iglesias dijo que "si a un pasajero no le dejan volar si no se ha impreso la tarjeta de embarque, qué no harán con los empleados".

Ryanair España, por su parte, señaló el jueves en un comunicado que la huelga "no tiene sentido", ya que los trabajadores de cabina ganan hasta 40.000 euros anuales, trabajan cinco días y otros tres seguidos descansan, no pueden volar más de 900 horas al año, y reciben formación gratuita y comisiones por ventas a bordo.