Sabanés asegura que el nuevo plan muestra más compromiso contra contaminación

La delegada de Medio Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ha asegurado hoy que el nuevo protocolo de contaminación muestra un "mayor compromiso" con el medioambiente y dará señales de que Madrid "actúa por el bienestar de sus ciudadanos".

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras presentar en la reunión de la Comisión de la Calidad del Aire el borrador del nuevo Protocolo de Contaminación con el que se actuará ante los episodios del contaminación por dióxido de nitrógeno (No2) en la ciudad.

Sabanés ha indicado que la modificación de este texto, que sustituiría al protocolo aprobado en enero de 2016 por su propio Gobierno, se debe a un "mayor compromiso en el nivel de exposición de la contaminación".

"Queremos tener un mayor nivel garantizado de reducción de polución y poder actuar para evitar los mayores índices contaminantes", ha insistido la delegada.

En cuanto a los escenarios, el nuevo protocolo tendrá cinco, uno más que el actual: el primero será de aviso e información, en el segundo habrá una limitación del aparcamiento en la zona SER a los vehículos que no sean CERO o ECO y no podrán circular por el centro los coches sin distintivo ambiental. Hasta ahora no se restringía la circulación en este escenario.

En el 3, la restricción de circulación se extenderá al conjunto de la ciudad para todos los coches que carezcan de etiqueta ambiental.

Como novedad, se crea el escenario 4 para cuando el nivel de aviso se mantenga durante cuatro días consecutivos: la limitación de circulación se extenderá también a los vehículos con etiqueta B y que actuará en función de la contaminación y la tecnología de los vehículos.

El escenario cinco se corresponde con el nivel de alerta definido por la Unión Europea y en esta situación solo se permitirá la entrada a la ciudad de los vehículos CERO y ECO.

En cuanto a la inclusión de las motos en el plan, Sabanés ha asegurado que "como cualquier otro vehículo, también contamina" y, por ello, hay que incluirlas también en el plan.

"Las anteriores a 2003, las que tienen más de 15 años, son tan contaminantes como muchos vehículos de gasolina y emiten muchos mas hidrocarburos", ha recalcado.

Por otro lado, Sabanés ha asegurado que el sistema de avisos a la población está "consolidado" y está "actuando con fluidez" y los "trabajos de predicción están siendo correctos".

Seguirá habiendo tres niveles -preaviso, aviso y alerta- en función de los cuales se irán aplicando los distintos escenarios de restricción.

El nivel de Preaviso se activa cuando dos estaciones de una misma zona superen los 180 microgramos por metro cúbico durante dos horas consecutivas o cuando tres estaciones de cualquier punto de la ciudad sobrepasen esos niveles.

El de Aviso, cuando dos estaciones de una zona superen los 200 microgramos durante dos horas consecutivas o lo hagan tres estaciones de toda la ciudad.

Por último, el de Alerta se activa cuando tres estaciones de una zona superen los 400 microgramos durante tres horas consecutivas.