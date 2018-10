San Pablo VI, el papa reformador y del diálogo

Pablo VI, que hoy fue proclamado santo por el papa Francisco, fue el pontífice de los grandes cambios en la Iglesia católica, desde la conclusión del Concilio Vaticano II a la creación del Sínodo, y que siempre abogó por el diálogo."Creo que el papa estará muy contento. Una de las primeras cosas que me dijo al inicio de su pontificado era que esperaba y rezaba para poder canonizar a Pablo VI", reveló el prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Angelo Becciu.El papa Francisco en numerosas ocasiones ha mencionado la influencia que ha tenido Pablo VI en su vida como sacerdote y que ahora se puede apreciar en su propio deseo de reformar la Iglesia.Pablo VI será el tercer papa que canoniza Francisco, después de san Juan XXIII y san Juan Pablo II.La beatificación de Pablo VI la celebró el papa argentino el 19 de octubre de 2014, en la misa que clausuró el Sínodo extraordinario sobre la familia, mientras que su canonización se produce mientras se celebra el Sínodo sobre los jóvenes.El italiano Giovanni Battista Montini nació el 26 de septiembre de 1897 en Concesio (provincia de Brescia, región de Lombardía) fue ordenado sacerdote en 1920 y se trasladó a Roma para formarse en diplomacia en la Academia Pontificia Eclesiástica.En 1922 ingresó en el servicio papal como miembro de la Secretaría de Estado y trabajó algunos años en la nunciatura de Varsovia antes de volver a Roma y convertirse en el asistente del entonces Secretario de Estado, Eugenio Pacelli, que después sería el papa Pio XII.En su pontificado (1963-1978) le tocó la difícil tarea de concluir el Concilio Vaticano II (1962-65), convocado por Juan XXIII.Además, el 15 de septiembre de 1965 instituyó, con el "motu proprio" llamado "Apostolica sollicitudo", el Sínodo de obispos para ayudar al pontífice a realizar su tarea de gobierno en la Iglesia universal.Fue el primer papa viajero y, por tanto, el primero en visitar Tierra Santa, además de viajar por los cinco continentes.Sufrió un atentado en 1970, cuando un pintor boliviano le hirió con dos puñaladas a su llegada al aeropuerto de Manila.Pablo VI es considerado también el papa del diálogo y la reconciliación entre las diferentes Iglesias.Así lo dejó plasmado en su primera encíclica "Ecclesiam suam", donde por primera vez se habla de que la Iglesia no debe tener miedo a renovarse y la necesidad de diálogo con todos.Por ello, durante su pontificado recibió a representantes del mundo de la cultura laica, artistas de cine y teatro, pintores, escultores y creo el Museo de Arte Contemporáneo en el Vaticano.Otra prueba de ello fue el histórico gesto del abrazo con el entonces patriarca Atenagoras, abriendo el camino de reconciliación entre la Iglesia católica y la Iglesia ortodoxa, después de más de 500 años del cisma de Oriente.A él se debe la controvertida "Humanae Vitae", que incluía la postura de la Iglesia católica hacia el aborto, sobre el control de la natalidad y la prohibición de los métodos anticonceptivos.Histórico fue su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York (1965), cuando realizó un importante llamado a la paz mundial durante la Guerra del Vietnam.Al papa Montini se le deben otros gestos como la renuncia y la venta de la tiara pontificia, la corona cubierta de piedras preciosas, en el intento dar ejemplo de mayor austeridad en el Vaticano.Y también se debe a su pontificado el límite de edad de 80 años para que los cardenales participen en el Cónclave para elegir papa.Pablo VI nacido en el seno de una familia antifascistas y de la Democracia Cristiana mantuvo una difícil relación con el régimen franquista y en varias ocasiones intentó detener las ejecuciones lo que le provocó una importante oposición en España.También vivió en Italia los años del terrorismo y del secuestro del líder de la Democracia Cristiana Aldo Moro en 1978 por las Brigadas Rojas, y por el que realizó numerosos llamamientos para su liberación que no fueron escuchados y finalmente fue asesinado. Cristina Cabrejas