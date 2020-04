Sanidad aconseja hacer test de Covid-19 a personas especialmente vulnerables

La jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, María José Sierra, ha recomendado hacer el test del coronavirus a las personas especialmente vulnerables, como son aquellas que tienen una enfermedad cardiovascular o respiratoria o una edad avanzada.

"Son grupos de los prioritarios para hacer test diagnósticos", según Sierra, quien ha precisado que siempre se deberán hacer "con un criterio individual y de su médico".

De esta forma se ha pronunciado Sierra al ser preguntada por la actualización que se ha hecho del documento "Procedimiento de actuación frente a enfermedad por SARS-CoV-2 (COVID-19)".

En el mismo se dan indicaciones para la realización del test diagnóstico para la detección del nuevo coronavirus y se mantiene que en un escenario de transmisión comunitaria sostenida generalizada se debe realizar en las siguientes situaciones.

En las personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario, y en aquellas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda de cualquier gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: personal sanitario y sociosanitario y otros servicios esenciales.

Además -añade en la actualización-, que se podrá considerar la realización del test diagnóstico en personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas que presenten un cuadro clínico de infección respiratoria aguda independientemente de su gravedad, tras una valoración clínica individualizada.

En la rueda de prensa telemática diaria, Sierra se ha referido a la labor de los médicos de Atención Primaria, que son el eje "fundamental" -ha dicho- de Sistema Nacional de Salud y que jugarán un papel "clave" todavía mayor al actual, una vez se inicie el periodo de desescalada.

Su intervención, a su juicio, será fundamental en el diagnóstico precoz y en el seguimiento de los casos.

Respecto a los pacientes contagiados pero que no desarrollan la enfermedad y son asintomáticos, la doctora ha explicado que, si bien su porcentaje en la población no es muy elevado, diversos estudios no reglados calculan que está en torno a un 5 o un 10 por ciento.

Desde Sanidad, según ha explicado, se han comenzado ensayos clínicos con varios fármacos empleados para la malaria (la cloroquina y la hidroxicloroquina) y que se están pautando para casos de Covid-19, con el objetivo, ha explicado Sierra, de determinar los efectos de esos medicamentos.

Los resultados de esos ensayos serán determinantes, como lo será también el estudio que se comenzará en los próximos días y por el que se harán test en 30.000 hogares para saber cuántas personas han pasado el coronavirus y así decidir las medidas que se pueden ir adoptando.