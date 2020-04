Sanidad y las comunidades buscan espacios para aislar a pacientes asintomáticos

El Ministerio de Sanidad y la mayoría de las comunidades autónomas están identificando espacios para aislar fuera de sus domicilios a personas que den positivo por coronavirus pero que sean asintomáticos, una vez que ha concluido el reparto de la primera partida de test rápidos, una medida que se aplicará de forma proporcionada y que genera dudas a todos los gobiernos autonómicos.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha destacado que facilitar espacios a las personas que den positivo y "que así lo soliciten" para pasar la cuarentena, "porque sus domicilios no reúnen condiciones para el aislamiento o por otro tipo de consideraciones", es una de las opciones con las que se trabaja en la etapa de transición de la pandemia.

Además, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha explicado que si un positivo por coronavirus asintomático no quiere confinarse las autoridades tienen obligación de evitar que contagie al resto de la sociedad, pero ha asegurado que se actuará "con criterios de proporcionalidad y ajustados al ordenamiento jurídico".

El titular de Justicia ha explicado que se pueden dar varias situaciones, porque los supuestos serán muy diversos, desde la persona que vive con sus padres octogenarios y pide voluntariamente recluirse en otro lugar para no contagiarlos, hasta el que solicita hacerlo porque vive solo y tiene miedo de confinarse en esa circunstancia. Pero también habrá quien sea "reticente" al aislamiento y, en este último caso, las administraciones públicas tienen que garantizar la protección de los ciudadanos y "esa obligación" de no contagiar que se hará "con proporcionalidad y respetando el ordenamiento jurídico".

La estrategia de los técnicos de Sanidad en la fase de "desescalada" de la pandemia es la de intentar detectar de forma precoz los casos leves y graves para aislar el virus y evitar que aumente su circulación, utilizando test rápidos, en combinación con los PCR, las pruebas más fiables.

Los test rápidos son pruebas complementarias a las PCR -siglas de Proteína C Reactiva- y se dirigirán a hospitales y colectivos vulnerables como las residencias de mayores, según Sanidad. Aquellos pacientes que den positivo en una de estas pruebas serán casos confirmados, y si dan negativo deberán realizar una PCR. España está haciendo ahora entre 15.000 y 20.000 test diarios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, emplazó este domingo a las comunidades a que, antes del próximo viernes, le enumeren en un listado las infraestructuras que puedan acoger, en cuanto sea necesario, a personas a las que se les ha diagnosticado la COVID-19 pero son asintomáticas y confirmó el envío de un millón de test rápidos.

Efe ha recabado, con la información de las consejerías de sanidad de las comunidades autónomas, los pasos que se están dando en cada región en esta nueva estrategia contra el coronavirus, así como las cifras de fallecimientos y contagios en las residencias de ancianos.

- COMUNIDAD DE MADRID

Madrid recibió este domingo 206.400 test rápidos, que se realizarán de forma prioritaria a los profesionales sanitarios, los bomberos, los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, los mayores que están en riesgo y los pacientes oncológicos.

La Comunidad de Madrid estudia la posibilidad de ofrecer al Gobierno central las instalaciones del hospital temporal de Ifema para acoger a personas a las que se les ha diagnosticado COVID-19, pero son asintomáticas.

- CATALUÑA

Cataluña ha recibido un total de 180.000 test de diagnóstico rápido de la COVID-19 del Gobierno central este domingo, junto a medio millón de mascarillas. Prevé destinar los test de tipo serológico a las residencias geriátricas a través de los centros de Atención Primaria.

Respecto al listado de espacios para aislar a pacientes, la consellera de Salud de la Generalitat, Alba Vergés, ha asegurado que aún tienen que ver "qué es lo que se pretende" con esta medida propuesta por el Gobierno.

- CASTILLA-LA MANCHA

Esta comunidad dispone de un total de 97.000 test rápidos -57.000 suministrados por Sanidad- para detectar el coronavirus, que se están utilizando de forma preferente entre los profesionales sanitarios y sociosanitarios y personas en las residencias de mayores. Se han realizado 27.000 test, de los cuales 4.000 son rápidos y 23.000 PCR.

La Junta está elaborando un listado de edificios públicos y privados, desde residencias a infraestructuras hoteleras, que puedan albergar a los positivos asintomáticos.

- CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León tiene previsto recibir 62.400 test rápidos de detección del coronavirus del Ejecutivo central.

La consejería de Sanidad se ha mostrado partidaria del aislamiento de las personas asintomáticas positivas aunque no tiene muy claro el tipo de reclusión al que deberán ser sometidos. El debate se centra en si es oportuno aislarlos o es más operativo en sus domicilios con medidas higiénicas y mascarillas, según ha explicado la consejera Verónica Casado, quien ha expresado sus dudas acerca de la conveniencia de recluir a los afectados en lugares como polideportivos porque considera "complicado" que sea aceptado por los afectados. Por tanto, no existe aún un listado de infraestructuras mientras la decisión no sea en firme.

- ANDALUCÍA

Andalucía calcula que en un plazo de veinte días contará con aproximadamente medio millón de test rápidos que se destinarán al personal sanitario, a las residencias de mayores (residentes y trabajadores) y a pacientes aislados en sus domicilios que presenten síntomas y también asintomáticos. De estas pruebas, 130.000 han sido remitidos este lunes por Gobierno central.

La idea del Ejecutivo andaluz es extenderlo posteriormente a toda la población con sospecha de síntomas del Covid-19.

La Junta dispone de acuerdos con cadenas hoteleras y residencias para alojar de forma voluntaria a pacientes positivos que quieren aislarse fuera de su domicilio para no contagiar a sus familiares, al igual que se hace con los profesionales sanitarios que no desean volver a sus domicilios después de trabajar y estar en contacto con el Covid-19.

- COMUNIDAD VALENCIANA

En la Comunitat Valenciana están planificando las infraestructuras aptas para aislar a personas asintomáticas pero contagiadas por coronavirus que ha solicitado el Gobierno y "seguramente se pondrán a su disposición" recursos como los hospitales de campaña y hoteles que han ofrecido habitaciones.

Con respecto a los test rápidos, han llegado 86.973 que se harán de forma prioritaria a profesionales sanitarios, mayores en residencias, personal sociosanitario y de servicios esenciales, aunque considera que "serían insuficientes" en el caso de que se tuvieran que aplicar cuando se vaya produciendo el levantamiento del confinamiento.

- LA RIOJA

El Gobierno de La Rioja recibió y probó, desde el 3 de abril, los test exprés y durante el fin de semana se ha aplicado un método exhaustivo en residencias de mayores, a todos los residentes y trabajadores, tantos en los centros con muchos afectados como con pocos, con el objetivo de lograr la detección precoz.

Desde las distintas consejerías se está trabajando para crear un listado, en el que se incluyen polideportivos, centros deportivos, albergues, hoteles, centros de exposiciones o naves amplias que puedan albergar a los asintomáticos.

- REGIÓN DE MURCIA

La comunidad murciana ha comenzado este lunes a usar los 42.000 test rápidos validados y adquiridos por su consejería (20.000) y los suministrados este domingo por el Gobierno (22.000), entre los profesionales sanitarios, las residencias de ancianos y centros sociosanitarios.

La consejería está ultimando el listado de espacios e infraestructuras solicitado, pero ha abogado por seguir con el aislamiento domiciliario. Considera que recurrir a polideportivos u hoteles para confinar a los asintomáticos o casos leves debe reservarse para personas cuyas viviendas no reúnan las condiciones necesarias para cumplir el aislamiento o porque viven con familiares vulnerables.

- ASTURIAS

En Asturias, la Consejería de Salud dice que utilizará los test rápidos de acuerdo al criterio que fije el Gobierno, que está por determinar, mientras se siguen realizando las pruebas PCR, casi 17.000 hasta ahora.

En cuanto al listado de instalaciones, Asturias ya cuenta con dos emplazamientos -el centro neurológico de Barros y la residencia universitaria de Mieres- en los que se han alojado pacientes que sin tener un criterio hospitalario requieren de algún tipo de atención sociosanitaria, como personas mayores o con alguna discapacidad.

- PAÍS VASCO

En Euskadi se han recibido 43.600 test rápidos y será el comité asesor de enfermedades emergentes del País Vasco el que decida cómo usarlos, aunque espera el criterio que se decida en la reunión interterritorial.

En esa misma cita el Ejecutivo autonómico espera que el Gobierno aclare las preguntas que le ha planteado sobre las características que deben tener las instalaciones que alberguen a infectados asintomáticos para así poder elaborar el listado solicitado por el Gobierno central.

- NAVARRA

El Gobierno de Navarra mantendrá la realización de pruebas PCR, de las que hace unas 500 diarias, por considerar que es el método "más fiable", por lo que los test rápidos servirán para "complementar" una vez "definida la estrategia de implantación y planificación".

En cuanto a los alojamientos para enfermos asintomáticos, "se está valorando" la petición del Gobierno central, aunque Navarra ya ha habilitado hoteles para hospitalización y para descanso de profesionales de servicios esenciales, y también otros alojamientos específicos para personas mayores.

- EXTREMADURA

Sobre la petición de Gobierno de un listado de instalaciones donde aislar a enfermos, el Ejecutivo extremeño ha señalado que en el plan de contingencia elaborado para hacer frente a la pandemia ya está contemplado.

- CANARIAS

El Gobierno de Canarias está evaluando todavía los espacios para aislar fuera de sus domicilios a personas que den positivo por coronavirus, pero se están preparando instalaciones en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife y se han habilitado sus 4 hoteles escuela para esa función, además de para acoger a aquellos sanitarios que necesiten estar aislados de sus familiares.

- GALICIA

El presidente de la Xunta, Alberto NúñezFeijó, ha confirmado la recepción de 57.760 test desde el Gobierno central. "Los microbiólogos los valorarán e indicarán el mejor protocolo para usarlos de inmediato", ha dicho.

Núñez Feijóo indica que no fue capaz de "entender" la petición del jefe del Ejecutivo de que las comunidades faciliten un listado de infraestructuras en las que acoger a los positivos por coronavirus que sean asintomáticos. "Yo no he entendido muy bien en qué consiste esa propuesta. No sé exactamente para qué, ni con qué fin".

- ARAGÓN

En Aragón, la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, confía en que en las próximas horas se puedan "despejar las dudas" suscitadas por el anuncio de Pedro Sánchez para disponer de espacios para personas asintomáticas, para saber "cómo y de qué manera quieren hacerlo" y poder hacer "un análisis mucho más riguroso" por parte de las comunidades autónomas.

- CEUTA

Ceuta realizará un total de 1.200 test rápidos que han llegado este lunes a la ciudad, y se realizarán "dependiendo de criterios epidemiológicos" a pacientes asintomáticos, los que tengan necesidad de ingreso o que hayan pasado cuatro o cinco días desde el inicio de los síntomas.

El Gobierno ceutí ha ofrecido el Hotel Puerta de África -con unas 100 habitaciones y de titularidad municipal- para aislar a los positivos asintomáticos.