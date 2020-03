Sanidad no recomienda cerrar colegios de forma generalizada por el COVID-19

El Ministerio de Sanidad no recomienda la supresión de clases escolares de forma generalizada porque no es una medida efectiva, ha dicho su titular, Salvador Illa, quien, no obstante, ha precisado que es una opción que tampoco quiere descartar.

Así lo ha manifestado el ministro en la Cope al ser peguntado sobre la decisión del Gobierno vasco de decretar este lunes el cierre de los dos colegios de Labastida, localidad de la comarca Rioja alavesa, como medida de prevención para evitar el contagio de coronavirus, una medida que le parece "adecuada".

Respecto a la situación que se vive en la localidad riojana de Haro, donde hay un "brote importante" y se concentran más de 30 afectados, Illa ha asegurado que no se ha decretado una cuarentena sino que la población "está sometida a un proceso de vigilancia activa y de aislamiento".

El ministro de Sanidad ha considerado que, con la información disponible, no hace falta tomar una medida como suspender las Fallas. "Sin viéramos que hay que tomarla lo discutiríamos con los responsables de la Comunidad Valenciana pero, de momento, es una medida muy drástica que habría que tomar en coherencia con otras".

También se ha referido a la decisión de la Comunidad de Madrid de limitar las visitas a todas las residencias de mayores de la región, públicas y privadas, y ha asegurado que se hace "corresponsable" de la medida que se ha valorado conjuntamente con el Gobierno regional, si bien no considera necesario extenderla a otras regiones.

Illa ha remarcado que, según señalan los expertos, "pensamos que todavía hay una posibilidad de evitar situaciones como las que se han dado en el norte de Italia".

En cuanto a la participación este lunes del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la reunión diaria del Comité de Seguimiento y Evaluación del Coronavirus, Illa ha asegurado que "no anticipa ningún tipo de medida especial", aunque tampoco se descarta porque diariamente se analiza cómo evoluciona la situación.

El ministro ha adelantado que durante esta semana se van a estudiar algunas "medidas quirúrgicas, muy determinadas", que no ha especificado, "dentro todavía del esfuerzo que se está haciendo para contener ciertos brotes en determinadas zonas".